Retrasos de 40 minutos en los trenes de alta velocidad entre Sevilla y Córdoba por incidencias en la señalización

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Sevilla y Córdoba registraron este martes retrasos de unos 40 minutos debido a una incidencia que afecta a los sistemas de señalización en el tramo comprendido entre las estaciones de Hornachuelos y Majarabique, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en redes sociales.

Tal y como ha confirmado la entidad , la incidencia, detectada a las 19:30 horas a la altura de Guadajoz (Sevilla), afectó a un desvío que ha dejado de funcionar, lo que obligó a que la circulación se realizase por una sola de las dos vías disponibles en ese tramo de la línea de alta velocidad.

Esta limitación provocó un "cuello de botella" que repercute en la puntualidad de los trenes, con demoras que, según fuentes de Adif consultadas, eran de una media de unos quince minutos en torno a las 20:00 horas, pero que aumentaron hasta los cuarenta minutos cerca de las 21:00 horas.

Por su parte, el personal técnico de Adif trabaja en la zona para restablecer la normalidad en la circulación "lo antes posible", han indicado las mismas fuentes