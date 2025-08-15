Reverdecer las calles de Sevilla es la asignatura pendiente del gobierno de Sanz

A Sevilla le falta sombra. En una ciudad en la que se respira el calor en un gran número de los meses del año, siguen siendo muchas las calles abiertas en las que el sol incide de lleno y otras que, tras obras, siguen sin tener espacios con sombra alguna. A tenor de ello, un proyecto municipal prevé la plantación hasta este año de 5.737, una campaña que hasta el pasado marzo se había ejecutado al 80%.

Según el gobierno municipal, el 63% de las plantaciones realizadas hasta marzo —fin de la última temporada— se llevaron a cabo en parques, plazas, jardines y alcorques viarios, con un total de 3.652 nuevos árboles. El Ayuntamiento asegura que seguirá trabajando para reducir el número de alcorques vacíos y se marca como objetivo replantar los más de 15.000 actualmente sin árbol antes de 2027, una situación que atribuyen a la gestión del anterior gobierno socialista.

Entre los puntos más escasos de sombra, la calle Juan Sebastián Elcano es un claro ejemplo. El pasado viernes 27 de junio concluía el asfaltado de la vía y el 4 de julio se reabría al tráfico. Una reclamación vecinal ante la nula presencia de árboles devolvió los trabajos a la vía apenas cinco días después para la colocación de alcorques en los que, no obstante, no habrá plantaciones hasta noviembre. En la campaña de plantación figuraba una única unidad de Erythrina caffra, popularmente conocida como el Árbol del Coral. Ante la imposibilidad de plantar en verano, cuando las temperaturas rozan los 45 grados, los vecinos se han visto obligados a pasar estos meses de calor sin sombra en esta calle de notable anchura.

El caso de Pagés del Corro, con una obra de enorme calado recién empezada, ejemplifica otro lugar de la ciudad en el no hay donde puedan los viandantes resguardarse del caluroso clima de Sevilla más allá de los puntuales árboles plantados intermitentemente en la calle. Llama la atención que, en una arteria anexa como San Jacinto, que durante un gran tramo es menos ancha, sí se haya conseguido implantar un modelo con abundante sombra. Es el que transcurre desde la parroquia hasta San Martín de Porres. Hasta que la obra de Pagés del Corro no se ha planteado, no ha habido noticias de plantación de nuevos árboles. Según el proyecto, los trabajos incluyen la colocación de 95 nuevos alcorques, con lo que habrá otros tantos nuevos árboles en la calle.

Las sóphoras a la altura del Cine Cervantes / Europa Press

Pero hay más, también fruto de las demandas vecinales ante una “preocupante” falta de sombra, el gobierno municipal también está actuando en zonas como la avenida de Manuel Siurot, con 28 nuevos árboles, o la avenida de la Borbolla, donde hay 39 ejemplares más.

Con todo, en el lado opuesto, para el sevillano, fiel demandante de la sombra, el “modelo a seguir” son calles como la ya citada Amor de Dios. Jaime Rodríguez, fotógrafo sevillano, publicaba el pasado 4 de agosto un tuit en su perfil que pronto se volvió viral. En la publicación, una imagen de la calle bajo un denso ensombrado debido a las altas sóforas (Styphnolobium japonicum) que se plantaron tras las obras. Esta especie, elegida en 2018 para dicha vía, proporciona mucha sombra en esta calle amplia. Cabe recordar que fue IU, desde la oposición, quien presionó por implantar sombra en dicha vía. A día de hoy, siete años después, se sigue poniendo como ejemplo de lo que deberían ser las calles de la ciudad.

En medio del debate sobre unos toldos que no llegan a la Avenida, hay para quienes “el mejor toldo es un árbol”.