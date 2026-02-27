El rey Felipe VI inaugura en Sevilla la exposición por el centenario de Cayetana de Alba

El rey Felipe VI visitará Sevilla el próximo miércoles, 4 de marzo, para asistir a la inauguración de la exposición 'Cayetana. Grande de España', que conmemora el centenario del nacimiento de la XVIII duquesa de Alba. La muestra tendrá lugar en el Palacio de Las Dueñas, residencia habitual de Cayetana de Alba, según ha informado Casa Real.

La exposición constituye un homenaje íntimo a la duquesa a través de múltiples obras procedentes de las principales colecciones de la Casa de Alba, incluyendo pinturas, joyas, documentos y objetos personales que revelan su "vida extraordinaria". El monarca participará en la presentación oficial de esta muestra en el mismo palacio donde habitó la aristócrata sevillana.

Antes de acudir a la inauguración, Felipe VI comenzará su jornada en Dos Hermanas, localidad situada al sur de la capital andaluza, donde realizará una visita institucional al Ayuntamiento del municipio sobre las 11:15 horas. Esta será la primera parada de una agenda que combina actos protocolarios con compromisos sociales.

Visita al centro de parálisis cerebral de Aspace Sevilla

Posteriormente, el rey se desplazará hacia el centro de atención integral para personas con parálisis cerebral que la asociación Aspace Sevilla gestiona en la ciudad sevillana, donde llegará aproximadamente 30 minutos después de su paso por las Casas Consistoriales. Esta entidad sin ánimo de lucro trabaja desde sus inicios para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen parálisis cerebral y sus familias.

Una asociación nacida del impulso familiar

Aspace Sevilla nació gracias al impulso de un grupo de padres, madres y otros familiares que decidieron constituirse formalmente para ampliar su alcance y conseguir mejores recursos para este colectivo. La visita del monarca supone un reconocimiento a la labor social que desarrolla la organización en la provincia andaluza.