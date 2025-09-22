La visita de los Reyes al yacimiento arqueológico de la Universidad de Sevilla en Egipto

Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, han visitado durante su reciente viaje oficial a Egipto el yacimiento arqueológico del templo funerario de Tutmosis III situado en Luxor, un proyecto dirigido actualmente por la investigadora Myriam Seco de la Universidad de Sevilla. Esta intervención, que comenzó en 2008, se desarrolla gracias a la estrecha colaboración entre la institución académica hispalense y el Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio.

Durante el recorrido por el enclave, los monarcas españoles han podido conocer de primera mano los avances y hallazgos más significativos del proyecto a lo largo de estos 17 años de excavaciones. La directora Myriam Seco ha ejercido de guía mostrándoles las principales características y peculiaridades de este importante conjunto arquitectónico, que representa uno de los proyectos arqueológicos españoles más relevantes en el extranjero.

El templo, construido hace aproximadamente 3.500 años por el faraón Tutmosis III (ca. 1479-1425 a.C.), destaca por su singular sistema de terrazas similar al templo de la reina Hatshepsut ubicado en Deir el Bahari. La estructura presenta en su eje central dos patios, un pórtico, una sala hipóstila y varias capillas dedicadas al faraón, su familia y diversas divinidades egipcias.

Casi dos décadas de descubrimientos arqueológicos

Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo durante estos 17 años han permitido excavar y restaurar los muros perimetrales del monumento y numerosos elementos arquitectónicos. En la zona sur se han localizado viviendas de sacerdotes y vestigios de lo que fue la capilla de la diosa Hathor, mientras que en el sector norte se descubrió un área de talleres y almacenes, junto con estructuras relacionadas con el mantenimiento y abastecimiento de los trabajadores del templo.

Uno de los hallazgos más destacados tuvo lugar en el sector noreste, donde se excavó un muro derribado por un terremoto bajo el cual aparecieron los restos de la vivienda de un gran sacerdote llamado Khonsu, que vivió durante la época de Ramsés II. Los hermosos dinteles de caliza y arenisca, junto con la parte inferior de una estatua de Tutmosis III encontrados en este lugar, pueden contemplarse actualmente en el Museo de Luxor.

Tesoros fuera del recinto principal

Las excavaciones también han revelado importantes elementos en el exterior del templo. Al norte del muro perimetral se encontró un gran vertedero con objetos y restos orgánicos que han proporcionado valiosa información sobre las ofrendas y alimentos consumidos por los sacerdotes. En el lado sur, los arqueólogos descubrieron un edificio administrativo con documentos escritos en diversos soportes relacionados con el funcionamiento religioso y administrativo del complejo.

A lo largo de estos años, el equipo ha encontrado tumbas pertenecientes a cuatro fases diferentes de la historia egipcia, abarcando un período desde el año 2000 a.C. hasta el 500 a.C. Entre los hallazgos más impresionantes figura el cuerpo de una mujer de hace 3.700 años que conservaba sus joyas de oro y plata, así como tumbas con valiosos ajuares funerarios que incluían piezas de excepcional calidad.

Investigaciones en curso y logros del proyecto

Actualmente, los investigadores trabajan en la preparación de un libro sobre los materiales encontrados en una tumba de hace 3.700 años, que según los indicios perteneció a mujeres vinculadas a la música y la danza. Esta teoría se sustenta en el hallazgo de fragmentos de instrumentos musicales y 25 paddle dolls que probablemente representaban de manera simbólica un coro de cantoras y danzarinas.

Cuando comenzó el proyecto en 2008, la zona era prácticamente un erial donde apenas se distinguía parte del pilono de entrada. Hoy, los visitantes pueden contemplar numerosos elementos arquitectónicos restaurados que permiten comprender la magnitud del trabajo realizado y la importancia histórica del complejo.

El proyecto continúa desarrollándose gracias al apoyo financiero de la Fundación Gaselec, la empresa Arabian Cement y el American Research Center in Egypt (Antiquities Endowment Fund), demostrando la relevancia internacional de la investigación arqueológica española en Egipto.