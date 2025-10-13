La rotonda actual de la avenida de Jerez la pidió el comercio de Los Bermejales

Obras para demoler la rotonda de la avenida de Jerez y habilitar el paso en los carriles central es.

La rotonda actual que se está demoliendo en la avenida de Jerez, esquina avenida de Finlandia, y que viene generando un caos infernal de tráfico en este punto, se construyó a propuesta de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Los Bermejales (Acoprober) por increíble que parezca. Y ello pese a que los atascos en este punto afectan de lleno a los vecinos que salen de este barrio por la avenida de Finlandia. Así consta en las actas de la junta municipal del distrito Bellavista-La Palmera.

Según la explicación ofrecida por el PSOE en la junta de distrito Bellavista-la Palmera, el gobierno de Juan Espadas aprobó la propuesta de los comerciantes de Los Bermejales y asegura que propuso una modificación a la Gerencia de Urbanismo que esta no llegó a hacer.

En diciembre de 2021 todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla apoyaron por unanimidad completar la rotonda que luego acabó generando un caos de tráfico, lo que obligó años después a tomar la decisión de demolerla. Así se recoge también en las actas de la Junta del Distrito Bellavista-La Palmera de la sesión del 14 de diciembre de 2021. Esa rotonda completa empeoró la circulación y empezó a generar innumerables atascos y problemas de tráfico.

En el mandato de José Luis Sanz, el PSOE ha realizado varias propuestas para tratar de eliminar esta rotonda. En agosto de 2024, pidió en la junta del distrito revertir su configuración a rotonda partida o a raqueta, como estaba antes.

El año pasado, en la sesión del 10 de septiembre de 2024 de la junta del distrito Bellavista-La Palmera, el PSOE (a través de Josefa Zamorano) logró el apoyo unánime de todos los grupos para eliminar esa rotonda y, mientras se ejecuta la obra, que se regulen los tiempos semafóricos.

El propio delegado del distrito Álvaro Pimentel (actual delegado de Movilidad) expresó en esa junta de vecinos que “toda la Junta va a votar por unanimidad la propuesta, la cual se va a incluir en el Presupuesto de 2025. Se hará un proyecto y habrá la correspondiente licitación. Hay un compromiso de todo el equipo de gobierno. Si no puede ser incluido en el Presupuesto de 2025, se incluirá en la modificación del mismo”, dijo.

Mientras Josefa Zamorano, representante del Grupo político municipal socialista, exponía la propuesta (“todos sufrimos los atascos. La regulación en esta rotonda debería ser igual que en la Glorieta de los Astilleros”, afirmó), la vocal de Vox, Inmaculada Rodríguez, recriminó al PSOE que pedía eliminar lo que aprobó (“este proyecto era del anterior equipo de gobierno, y propone el cambio de lo que propusieron”).

Es entonces cuando Dolores Forero, representante del PSOE, aclaró que la rotonda fue propuesta por Acoprober y se aprobó por el entonces equipo de gobierno, que propuso una modificación pero la Gerencia no la hizo.

Acta de la junta municipal del distrito Bellavista-La Palmera de 10 de septiembre de 2024 / Ayuntamiento de Sevilla

La solución se promete, como muy tarde, a primeros de noviembre

La rotonda de la avenida de Jerez, en su cruce con la avenida de Finlandia, se está demoliendo para abrir los carriles centrales al tráfico.

La empresa Sólido, adjudicataria de las obras, calcula que como muy tarde la solución puede estar a primeros de noviembre. “La rotonda tenemos que eliminarla. Entre finales de octubre y primeros de noviembre va a estar terminada para volver a dar el paso a los vehículos por los carriles centrales, pero los laterales seguirán en obras porque tenemos que instalar un colector”, explicó un responsable de la adjudicataria este mes.

Los operarios admiten que la rotonda da problemas para la salida de ambulancias del Hospital Militar, de vehículos de estos barrios y de las líneas de autobuses de Tussam. Entran a la rotonda por el sur (de Cádiz, Dos Hermanas y Bellavista), por el oeste (Bermejales) y por el Este (María Galiana).