Ryanair sigue apostando por Sevilla, pero crecerá de forma moderada por la subida de tasas aeroportuarias

La compañía irlandesa sigue apostando por el aeropuerto de Sevilla, donde es el principal operador, con un 40% de cuota de mercado, si bien ha suprimido dos rutas de la capital sevillana a las islas: a Gran Canaria y a Tenerife Sur, mientras mantiene Tenerife Norte. La subida de tasas aeroportuarias no ha afectado demasiado, por ahora, a la oferta de vuelos de Ryanair en Sevilla, que se mantiene como la primera aerolínea de San Pablo.

"Sevilla es un aeropuerto muy importante para nosotros en nuestra red en España y queremos que siga siéndolo. Es uno de los aeródromos de mayor tamaño en los que seguiremos buscando añadir novedades año tras año. Las rutas funcionan muy bien, y eso nos permite atraer turismo a lo largo de todo el año", subraya la portavoz de la aerolínea en España, Alejandra Ruiz, en una entrevista con este periódico.

Sin embargo, la compañía aclara que, si se mantiene esa política de subida de tasas, su crecimiento será más moderado en los aeropuertos españoles más grandes donde hasta ahora esas tasas sí que eran competitivas, entre los que figura Sevilla. "Aeropuertos como Sevilla, Málaga, Alicante y Valencia van a ser el foco donde podamos seguir incrementando capacidad, pero con moderación en comparación con otras épocas donde la congelación de tasas permitió estimular muchísimo el crecimiento", avisa la portavoz.

La subida de las tasas aeroportuarias para 2026 ha llevado a Ryanair a recortar casi 2 millones de plazas en aeropuertos regionales entre este invierno y el verano para mantener la competitividad. "Es inviable sostener esas operaciones con el excesivo aumento del 6,62% de las tasas que entrará en vigor a partir de enero del próximo año", explica la compañía. Ryanair pide que se mantenga la congelación de tasas que se ha venido dando los últimos 10 años para seguir creciendo y usando el tráfico en las regiones.

Ryanair califica de "ineficaces" los planes de incentivos por considerar que hacen que los aeropuertos regionales sean inviables desde el punto de vista financiero. "Ryanair lleva mucho tiempo defendiendo e invirtiendo en los aeropuertos regionales, apoyando el acceso a tarifas bajas para impulsar el turismo y el empleo, pero no puede justificar la inversión continua en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas poco competitivas".

La compañía destaca que, frente a la mayor subida de tasas de los últimos 10 años, otros países están estimulando el tráfico, bajando los precios de acceso, eliminando impuestos a la aviación, bajando tasas aeroportuarias. "Al final Ryanair pues no tiene más remedio que mover esa capacidad a aquellos lugares donde esos costes de acceso son más bajos", tales como Italia, Polonia, Hungría, Marruecos, mercados en los que está creciendo más.

Dos nuevas rutas a Polonia en la temporada de invierno

Ryainair mantiene 50 rutas para la temporada de invierno que tenía en 2024, con dos nuevas rutas a Polonia, concretamente a Varsovia y a Breslavia, con dos frecuencias semanales. Se añaden más vuelos semanales a los trayectos de París Beauvais, Londres Luton, Manchester, Milán Malpensa (añade cuatro vuelos semanales más), Oporto (añade tres vuelos semanas más), Cork, Marrakesh (añade tres vuelos semanas más), Rabat, Treviso, Turín, Valencia y Tenerife Sur.

Desde Sevilla la compañía realiza más de 235 frecuencias semanales y conecta con 15 países, de los cuales los destinos internacionales representan un 80% y un 20% los nacionales.

La programación completa de Ryanair para la temporada de invierno 2025/2026 ya está disponible para reservar en Ryanair.com, con vuelos desde y hacia Sevilla disponibles a partir de tan solo 24,99 euros y para viajar hasta finales de marzo de 2026.

De 200.000 pasajeros/año a cerca de 4 millones

La aerolínea calcula que cerrará el año 2025 con unos 4 millones de pasajeros en Sevilla, lo que supone un 4% más respecto al mismo periodo de 2024. El crecimiento es muy relevante respecto a los 200.000 viajeros/año con que arrancó en sus inicios hace dos décadas (2005).

"Que estemos llegando al hito de los 4 millones de pasajeros es muy significativo y para nosotros es un orgullo haber contribuido a ese impulso turístico de la ciudad y de la provincia con ese aumento de tráfico y con esa programación que se ha ido consolidando tanto en invierno como en verano y que permite atraer tanto movimiento a lo largo de todo el año", destaca la empresa.

El hangar de Ryanair es otra muestra de nuestro compromiso con Sevilla pues representa una inversión importante y un foco de creación de empleo, con un programa de formación profesional. En estas instalaciones trabajan 300 personas (ingenieros, mecánicos, etcétera) y este año incorporarán a otras 50 personas más. El objetivo es alcanzar los 500 trabajadores en los próximos 2 años.

Sus seis aviones con base en Sevilla permiten a la compañía operar vuelos con mayor frecuencia, además de generar 180 empleos directos de Ryanair y 3.100 indirectos. "Que nuestros aviones duerman en el aeropuerto quiere decir que el primer vuelo de muchas de esas rutas sale de Sevilla, vuela a otros destinos y luego vuelve, lo que permite más capacidad de operar ese volumen tan amplio de rutas. Esto es una clara apuesta por el destino porque permite tener frecuencias mucho más altas y además genera empleo directo en la ciudad".

Con los 300 aviones que ha pedido la compañía y que le irá llegando a lo largo de los años, Ryanair asegura que tiene mucha capacidad de crecer y que lo hará donde sus operaciones sean más competitivas.

España, es el segundo mercado de la aerolínea en número de pasajeros, por detrás de Italia. La compañía espera que se produzcan cambios en la política de tasas aeroportuarias en nuestro país "por el bien del turismo de esas regiones, de la conectividad, de la economía, del empleo".

Del equipaje de mano gratuito que se puede llevar bajo el asiento, la compañía ha ampliado las medidas autorizadas este verano, de forma que los pasajeros tienen más capacidad para viajes cortos y de fin de semana.