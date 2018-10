David Blázquez expone en la Fundación Tres Culturas

La Fundación Tres Culturas acoge la exposición Objects that make people, people that make art, organizada en el marco de Carpet (Craft Art and People Together).

Esta exposición presenta una treintena de retratos realizados por el fotógrafo David Blázquez a una serie de artistas visuales, diseñadores, arquitectos y creadores que viven y trabajan en Sevilla. Pero la peculiaridad de la muestra es que, junto a sus imágenes, se exhiben objetos que forman parte de su cotidianidad y les acompañan en su proceso creativo: enseres, pequeños muebles, materiales, herramientas y otras aportaciones que han sido cuidadosamente seleccionadas en cada estudio con la intención de ofrecer una visión más completa de la persona y el universo particular que la rodea.

Blázquez persigue mostrar en sus fotografías a la persona en su espacio de trabajo, observando de manera respetuosa cada microcosmos como un lugar único donde quienes allí trabajan se enfrentan al universo de la creación.

Abierta hasta el 26 de octubre, la muestra puede visitarse de lunes a jueves, de 09:00 a 20:00, viernes de 09:00 a 15:00. C/ Max Planck, 2