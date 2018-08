Ocio en Sevilla el primer fin de semana de agosto

'Las aves', en el Teatro Romano de Itálica

Representación el 3 y el 4 de agosto de Las aves, con Teatro El Velador, con dirección y dramaturgia de Juan Dolores Caballero. Dos amigos disgustados por las prácticas corruptas y otras disputas de los poderosos, deciden abandonar su país y emprender el camino en busca de la ciudad soñada que los cobije, una ciudad ideal libre de juicios y de corrupción, con solo un grajo y una gallina como guía para llegar a su destino. Después de varias aventuras, y al no encontrar la ciudad ideal, lo dos colegas se alían con las aves y acuerdan con éstas la creación un estado independiente suspendido entre el cielo, ocupado por los dioses caprichosos y la tierra, dominada por los malvados humanos, lo que hará que tomen el poder sobre los hombres y arrebaten el liderazgo a los dioses. Entradas a 10 y 15 euros en elcorteingles.es.

Última función de 'Mejor es posible' en la Sala Cero

El 2 de agosto se representa la última función de Mejor es posible, la comedia interpretada por los Víctor Carretero y Práxedes Nieto, con dirección de Fernando Fabiani y producción de Síndrome Clown. 21:30. 15 euros en patronbase.com. C/ Sol, 5.

Doblete en el Palacio de los Marqueses de la Algaba

El 2 de agosto a las 22:00 Roma Calderón interpreta The Lovers Cabaret; el 3 de agosto le toca el turno a Mucho Shakespeare, de Malaje Solo, y el 4 de agosto Con Miguel Hernández, de Manuel Gerena. Entrada libre con reserva en el teléfono 955 472 097. Plaza Calderón de la Barca.

Conciertos del ciclo 'Pop CAAC'

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge el 2 de agosto a las 21:00 el concierto de Cora Novoa, Seeking the Velvet y Jade Tansa. Electronic Lunch, el evento que combina la música electrónica, arte, gastronomía y tecnología, son los responsables de esta undécima actuación incluida dentro de la programación del ciclo estival Pop CAAC y que se desarrollará con la misma filosofía que en las citas realizadas a lo largo del año. Entrada libre hasta las 22:30, a partir de esa hora tienen un precio de 6 euros. El 3 de agosto ofrecen un concierto los grupos Perro, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (DMBK) y Mantequilla Fly. En el concierto, la banda murciana Perro presentará su último disco de estudio, Trópico Lumpen. Entradas a 10 euros en ticketea.com.

Noches en el Alcázar

El 2 de agosto se ofrece el concierto de música antigua A day in six strings, con Le Tendre Amour. Por otro lado, el 3 de agosto hay música clásica con Totem Ensemble, que interpreta Rossini, su entorno y herencia, dentro del ciclo 150 aniversario de la muerte de G. Rossini. Por último, el 4 de agosto Antonia Fernández y Riki Rivera llevan a este espacio el espectáculo Lo que pida la luna.Entradas a 6 euros en bancatix.com. 22:30.

Los Veranillos del Alamillo

El Cortijo del Alamillo acoge el 2 de agosto un homenaje a Mari Peña y Antonio Moya, con Eugenio Gelo, con Elisa Vélez, Marta La Niña y Lucas Benítez. El 3 de agosto hay concierto de música pop con The Smoggers. El 4 de agosto es noche de copla con Ramillete de arte; mientras que el 5 de agosto hay un taller de flores de papel y jarrones. 22:00.

La Habitación Roja en el Hotel Inglaterra

La terraza del Hotel Inglaterra acoge el 4 de agosto a las 21:45, dentro del ciclo Live on the roof, el concierto de La Habitación Roja. La banda rock indie acaba de publicar el álbum Memoria. Con más de 20 años de carrera, la banda pasa por ser, a estas alturas, unos auténticos veteranos del indie estatal. La formación se caracteriza por moldear su característico estilo de influencias americanas con el pop y el rock alternativo. Entradas entre 21 y 28 euros en weogow.com.

'Sacando los colores', en la Sala Atín Aya

Hasta el 2 de septiembre se puede visitar la exposición Sacando los Colores. 40 Años de Orgullo. Abierta de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 y 20:00, domingos de 11:00 a 14:00. C/ Laraña, 4.

Muestra colectiva en Diwap Gallery

Colors, que permanecerá abierta hasta el viernes 31 de agosto, es la muestra que puede verse en este espacio. Se trata de una exposición colectiva con obras de Dhani Barragán, Paola Vecchi, Murdo Ortiz, Antonyo Marest, Miguel Ángel Cardenal, Rubén Fernández Castón, Carlos Martínez y Alejandro Ginés. De entrada libre, el horario de visita es de lunes a viernes de 10:30 a 20:30. C/ Feria, 40.

Lo nuevo de Okuda San Miguel en Delimbo

El artista Okuda San Miguel expone No religions in the sky, una colección con sus nuevos trabajos, que cuentan con una fuerte carga de simbología religiosa. Abierta hasta el 15 de octubre, puede verse de martes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30, sábados de 11:30 a 14:00. C/ Pérez Galdós, 1.

Vanguardias y cine en el Caixafórum

Este espacio acoge la muestra Construyendo nuevos mundos. Las vanguardias históricas en la colección del Ivam 1914-1945. Además, hasta el 23 de septiembre se puede ver ¡Cine y emociones. Un viaje a la infancia, organizada por la Obra Social La Caixa y la Cinemateca Francesa. De lunes a domingo y festivos, de 10:00 a 20:00.

Año Murillo en la Catedral

Durante todo el año, la Catedral acoge la exposición Murillo, la mirada de la santidad. El horario de visita es lunes de 11:00 a 15:30; de martes a sábados de 11:00 a 17:00; domingos de 14:30 a 18:00. 9 euros.