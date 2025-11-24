El San Francisco de Paula analiza alternativas para trasladar el colegio fuera del Centro

El Colegio San Francisco de Paula ha iniciado los trámites para el cambio de calificación urbanística de sus actuales instalaciones, según ha adelantado Diario de Sevilla. Esta gestión, impulsada por la propia institución educativa, busca promover el futuro traslado del centro a unas nuevas dependencias ubicadas fuera del casco histórico de la ciudad, con el objetivo de ofrecer mayor accesibilidad y equipamientos más avanzados.

La institución educativa se encuentra actualmente inmersa en el análisis de diversas alternativas que garanticen condiciones óptimas en aspectos clave como las comunicaciones, el equipamiento, la tecnología, la sostenibilidad y la amplitud. Todo ello, sin perder de vista las señas de identidad que han caracterizado su proyecto durante más de 140 años, manteniendo su compromiso con la innovación metodológica, la apertura al mundo y el desarrollo integral de sus alumnos.

La intensa evolución de su proyecto educativo, especialmente tras su transformación en centro extranjero, ha precipitado la necesidad de disponer de instalaciones con una capacidad superior a las actuales. "Un nuevo espacio beneficiaría enormemente a áreas fundamentales como la música, la tecnología, el deporte, las ciencias, las artes visuales y la educación infantil, permitiendo desplegar todo el potencial de su modelo pedagógico".

En este contexto, la dirección del centro ha dado los pasos necesarios para la recalificación urbanística de la sede actual, lo que posibilitará la inversión requerida para las nuevas instalaciones y, de este modo, "continuar construyendo la educación del futuro". Los primeros bocetos del futuro edificio ya están elaborados, y el colegio tiene la intención de involucrar a sus alumnos en la definición de su "colegio ideal".

La dirección del centro reconoce que, "sentimentalmente, es doloroso plantear la salida del edificio que ha sido sede del colegio durante los últimos 140 años", una construcción histórica del siglo XVII con un "enorme valor simbólico para todos". No obstante, cualquier opción que contribuya a mejorar el proyecto educativo y la formación de excelencia de los alumnos debe ser "evaluada con serenidad y responsabilidad" y analizada "con apertura y visión a largo plazo".

El colegio ha asegurado que mantendrá informados a las familias y colaboradores sobre todas las novedades relevantes que surjan durante el proceso. Han explicado que "no somos de anunciar las cosas antes de tenerlas bien definidas", razón por la cual no se había comunicado nada hasta ahora, ya que se trata de un proceso que se extenderá durante años.

El objetivo principal es la obtención de recursos para acometer una "enorme inversión" que dote a los alumnos de las mejores instalaciones posibles. La institución enfatiza que este proyecto se realizará "desde Sevilla, con nuestros principios educativos y continuando una tradición de progreso", y no mediante una venta a fondos extranjeros, una opción que consideran "indeseable", sino a través de la Fundación Goñi y Rey.