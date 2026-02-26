Sanz sobre la acampada en la Puerta de Jerez: “Son ilegales”

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha tachado de ilegales las acampadas de trabajadores municipales que desde el pasado lunes mantienen una concentración en Puerta Jerez. La protesta responde a la propuesta del Consistorio de externalizar el servicio de limpieza en los centros educativos de la ciudad, una decisión que ha generado un intenso calendario de movilizaciones sindicales.

Durante una comparecencia este jueves en la presentación de nuevos vehículos de la Policía Local, Sanz afirmó que "en Sevilla usted no puede montar una tienda de campaña" donde quiera y dormir allí, recordando que estas acciones contravienen la normativa municipal. El regidor insistió en que la vía adecuada para abordar el conflicto sería "sentarse en una mesa" de negociación con los sindicatos, subrayando que el objetivo del equipo de gobierno consiste en mejorar la limpieza de los colegios públicos y reorganizar el servicio en edificios municipales.

El comité de empresa instaló inicialmente tiendas de campaña en el lugar de la protesta, aunque el Ayuntamiento notificó el martes un requerimiento para retirar las tiendas de campaña al carecer de la preceptiva autorización. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla confirmaron que el permiso concedido correspondía únicamente a la concentración, mientras que el uso de elementos como tiendas constituye una utilización del dominio público que debe autorizar el Consistorio al tratarse de suelo municipal.

Retirada provisional de las tiendas y tasas municipales

El presidente del comité de empresa y secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, confirmó que procederían a retirar provisionalmente las tiendas de campaña, aunque mantendrían sillas y mesas en el espacio hasta el 11 de marzo. Los sindicatos denunciaron "trabas" por parte del Consistorio, que el miércoles notificó a los manifestantes la aplicación de una tasa por utilización privativa o aprovechamiento espacial del dominio público.

Según el escrito difundido por CSIF en redes sociales, la Gerencia de Urbanismo indicó que la ocupación del espacio constituye un hecho imponible, incluso cuando se realiza sin la autorización correspondiente. UGT calificó la medida de "extorsión democrática", mientras que el PSOE se sumó a las críticas tachando la situación de "inaceptable". Fuentes municipales justificaron la decisión recordando que cualquier elemento colocado en la vía pública requiere autorización y el abono de la tasa correspondiente.

Expulsión de manifestantes del Parlamento andaluz

Las movilizaciones incluyen concentraciones previstas frente al Teatro de la Maestranza durante los actos institucionales del 28-F y del Pregón de la Semana Santa, programado para el 22 de marzo. Este jueves, durante el Pleno del Parlamento andaluz, un grupo de manifestantes fue desalojado del hemiciclo tras desplegar pancartas y realizar cánticos durante una pregunta sobre la externalización formulada a la consejera de Desarrollo Educativo.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, reprendió a los diputados del Grupo Mixto-Adelante Andalucía por aplaudir a los trabajadores, afirmando que constituía "una auténtica vergüenza" que quienes invitan a personas al Parlamento no les enseñen las normas de cortesía y respeto. Los diputados José Ignacio García y Begoña Iza fueron directamente aludidos en la reprimenda de Aguirre.

Posiciones sindicales y respuesta de la Junta

CSIF aseguró en redes sociales que pretendían hacer visible el sufrimiento de la plantilla municipal y reclamaron un arbitraje o intermediación, negando que las organizaciones sindicales se hubieran levantado de la mesa de negociación como afirma el alcalde en los medios de comunicación. El sindicato defendió que a pesar de las declaraciones públicas sobre la disposición al diálogo, la realidad muestra una situación diferente.

Ante el conflicto, la consejera María del Carmen Castillo recordó que el Consistorio tiene las competencias en esta materia y defendió que el Gobierno municipal persigue lo mejor para los centros educativos de la ciudad. La polémica sobre la externalización de la limpieza escolar continúa sin resolverse mientras los sindicatos mantienen su calendario de protestas.