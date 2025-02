Sanz destaca que los sobresueldos estaban "perfectamente auditados por la dirección nacional"

José Luis Sanz ha asegurado este martes que el PP no ha pagado "sobresueldos" ni ha incurrido en irregularidades en el uso de los fondos públicos recibidos. Los gastos y cuentas del PP sevillano y del PP andaluz, según ha destacado, estaban durante su etapa de responsabilidad orgánica en tales direcciones "perfectamente auditados por la dirección nacional" del PP.

En una entrevista en el programa Despierta Andalucía de Canal Sur Televisión, el alcalde ha negado que el PP de Sevilla, del que fue presidente, y el PP andaluz, del que fue secretario general, incurriesen en "sobresueldos" o gastos irregulares con relación a las partidas de dinero público recibidas por su representación en las instituciones públicas.

Sanz ha señalado de nuevo que la Ley Orgánica de Financiación de Partidos estipulaba en 2011 "que esas asignaciones" del dinero de las instituciones públicas a los grupos políticos con representación en las mismas "estaban para gastos corrientes de esos grupos políticos".

"Lo único que no permitía esa ley era adquirir, por ejemplo, una sede, adquirir patrimonio o retribuciones salariales ni contratar personal", ha matizado de nuevo. En ese sentido, ha insistido en que "no se ha dedicado ni un solo euro que proviniera de la asignación a los grupos políticos que no estuviera contemplado en la ley", explicando que en el caso de Juan Bueno, recibió dinero por "gastos que tuvo como presidente del partido" porque al estar "todo el día dando vueltas como una peonza por la provincia", afrontaba "una serie de gastos" en los municipios "para tomarse un café, para invitar a almorzar al portavoz" local del pueblo en cuestión o por kilometrajes.

Caso del mitin de 2011

"Ese trabajo genera una serie de gastos y esos gastos son los que se pagan. No existen, nunca, nunca ha existido sobresueldos ni en el PP de Sevilla ni en el PP de Andalucía", ha reiterado, agregando que en el caso del mitin de 2011, "el gasto corriente de un partido es la movilización que un partido tiene que hacer en campaña electoral".

"Eso forma parte todo de la contabilidad de los partidos políticos, perfectamente auditada por la dirección nacional de los partidos políticos", ha defendido, exponiendo que estos gastos se encuadran en el periodo del "pleno cogollo" del caso del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y, en consecuencia, llamando a imaginar "si no había control en la contabilidad del PP" tras aquel caso.