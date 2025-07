Alertan de que el SAS dejará inactivos más de la mitad de los quirófanos en Sevilla en el mes de agosto

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta el verano de 2025 en la provincia de Sevilla con el cierre de más de la mitad de los quirófanos hospitalarios. Según el Plan de Vacaciones oficial, en agosto permanecerán inactivos una media del 55% de estos recursos clave, en una estrategia que el Sindicato Médico de Sevilla califica como "desmantelamiento estacional" de la sanidad pública.

El impacto de esta medida será especialmente severo en los hospitales de referencia. En el Hospital Universitario Virgen del Rocío, se cerrarán 34 de los 56 quirófanos, lo que representa un 60,7% de la capacidad quirúrgica. En el Hospital Universitario Virgen Macarena, se mantendrá inoperativo el 28% de los quirófanos durante todo el verano. En Osuna, el cierre afectará a 4 de las 6 salas disponibles (66%).

En el caso del Hospital de Valme, aunque el SAS no ha facilitado el número exacto de quirófanos que quedarán fuera de servicio, el sindicato anticipa una "reducción relevante" de la actividad quirúrgica, en línea con el patrón de otros centros.

La consecuencia directa será el agravamiento de las listas de espera quirúrgica, ya de por sí tensionadas, así como la reprogramación o aplazamiento de intervenciones no urgentes. Según el Sindicato Médico, esta paralización se suma a la falta de sustituciones entre los facultativos especialistas, lo que deja a los equipos quirúrgicos bajo mínimos.

"No sólo se cierran quirófanos, sino que no hay personal para mantener una mínima actividad operativa. En el Virgen del Rocío, por ejemplo, no se ha contratado ni un sólo especialista médico para el verano", denuncian.

Además, la supresión de guardias presenciales en servicios hospitalarios críticos desde el verano pasado, como Microbiología en Valme o Enfermedades Infecciosas en el Virgen del Rocío, sigue vigente, lo que reduce aún más la capacidad de respuesta ante urgencias quirúrgicas o infecciosas.

El Sindicato Médico de Sevilla reclama una "planificación transparente, cobertura adecuada de personal y la reversión de los recortes en servicios quirúrgicos que, aseguran, se han convertido en estructurales".

"Cerrar quirófanos en verano no puede ser la norma. Esta práctica deja a miles de pacientes esperando una operación y sobrecarga a los profesionales que siguen trabajando", concluyen.