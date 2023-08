El sector de pisos turísticos acepta de buen grado reunirse con Lipasam pero reclama más contenedores en el centro de Sevilla

Los vecinos del entorno de la Puerta Osario y la calle Matahacas lamentaron el pasado fin de semana la suciedad que se encuentran a diario en la vía, el Ayuntamiento respondió que Lipasam planea reunirse con el sector de apartamentos y viviendas turísticas y faltaba conocer qué opinan estas asociaciones. Sus ideas son claras: están “encantadísimas” de debatir y hallar las soluciones necesarias, pero también avisan de que faltan contenedores y de que quizás hay que buscar responsables más allá de los turistas.

Así se pronuncia Juan Ignacio Chaves, vicepresidente de Apartsur y dirigente de la agencia Acomodadora, que aglutina 42 pisos turísticos en el centro, Triana y el Prado. “Por supuesto que si hay algo que podamos hacer para que Sevilla esté mejor, ahí estaremos, somos los primeros interesados en tener una relación armoniosa con los vecinos y con el cuidado de la ciudad. La gente no viene a ver nuestros pisos, sino la ciudad. Y nos interesa una ciudad limpia y moderna. No es agradable encontrarse basura al lado de las papeleras”, reconoce.

Para Chaves, la clave es la escasez de contenedores en según qué zonas, sobre todo donde “por cuestiones de patrimonio” no se instalan. “No sé si son los vecinos o los turistas, pero nosotros colaboramos. No digo que no haya ningún turista que deja la bolsa donde no debe, pero el problema por supuesto no es 100% achacable a ellos. En pandemia también hubo ese problema y no había turistas. Bolsas en la calle hubo en pandemia y las hay en zonas de la ciudad donde no hay tantas viviendas turísticas. Lo fácil es culpabilizar a los pisos turísticos”, lamenta. En sus viviendas, además, ellos mismos recogen la basura “cuando los clientes no saben dónde tirarla y la dejan en el apartamento”.

En AVVAPro coinciden en gran parte con Apartsur. “Es importante recalcar que las viviendas y alojamientos turísticos no son los culpables de la situación. Los gestores profesionales y anfitriones estamos concienciados con la limpieza de la ciudad, la sostenibilidad y el fomento de un turismo de calidad y respeto a la comunidad local”, resalta su presidente, Carlos Pérez-Lanzac. “Siempre hemos participado activamente en las reuniones a las que se nos ha convocado con Lipasam y hemos propuesto soluciones reales, como el refuerzo de contenedores individuales en comunidades y en edificios completos de apartamentos turísticos. Estamos a disposición del Ayuntamiento para colaborar en lo que necesite”, adelanta.

“El gran problema de la basura en el centro es la ausencia de contenedores en muchas zonas, lo que dificulta a cualquier usuario tirarla cerca de su casa o de los alojamientos turísticos. Nos encontramos de nuestros inquilinos bastantes quejas sobre esto y sobre la ausencia de contenedores especiales para reciclar”, detalla Álvaro Graciani, el secretario general. “Nuestros usuarios principales son familias que generan muy pocos residuos y que están concienciadas con la limpieza y la convivencia vecinal”, agrega.