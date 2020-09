La segunda ola de coronavirus afecta ya a más de una decena de residencias y centros sociales

La segunda ola del virus ya ha penetrado en más de una decena de residencias y centros sociosanitarios de Sevilla. El último número del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consigna que el 28 de agosto ya había afectados ocho espacios acondicionados para esta población de riesgo a los que hay que sumar tres más confirmados en esta última semana. La incidencia se reparte por buena parte de la provincia, sin que por el momento haya alcanzado ningún centro de la capital.

Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Bormujos, Dos Hermanas, La Rinconada, Camas y Algámitas contabilizan casos. Además de los asilos, el Covid ha entrado en dos centros para personas discapacitadas, afectando en uno de ellos, el Mater et Magistra de Mairena del Aljarafe, a casi el 80% de los residentes, tras confirmase ayer el contagio de 23 de los 30 usuarios de los que dispone, además de dos trabajadores.

Los positivos registrados en estos centros hasta la fecha en la provincia superan el medio centenar entre trabajadores y residentes. A fecha del 28 de agosto, día hasta el que el BOJA cuantifica el número de afectados, se contabilizaban además 60 personas en aislamiento preventivo o con síntomas de sospecha. Unos datos que ya están desfasados ya que algunos de ellos ya habrían confirmado o descartado su contagio. Respecto a los trabajadores, a día de hoy son al menos 12 los que han confirmado su positivo.

Los centros afectados por la pandemia en esta segunda oleada, según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud, se localizan en Alcalá de Guadaíra, donde se han registrado casos positivos en el centro residencial Domusvi (un trabajador), la residencia para personas discapacitadas Ciudad San Juan de Dios (un empleado de la sección de lavandería), el centro residencial de personas mayores NuevoParaíso (tres trabajadores) y el centro residencial La Milagrosa, gestionada por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, donde a finales de agosto se confirmó un único caso en una empleada, descartando la expansión del virus entre el resto de trabajadores y residentes al resultar negativas el resto de pruebas realizadas. En Dos Hermanas, un residente del centro de mayores La Merced, en Condequinto, ha resultado también contagiado en esta segunda oleada de la pandemia siendo hospitalizado por la gravedad de su infección. En Bormujos, un trabajador de la residencia de mayores Orpea Aljarafe también confirmó su afección días antes de incorporarse de sus vacaciones por lo que hasta el momento no se han registrado más positivos en el centro. Misma situación que se ha dado en la residencia de mayores de Vitalia en La Rinconada y el U.E.D. Santa Clara Quality en Camas, con sendos positivos en dos empleados.

Más graves son las circunstancias que rodean a los tres centros que han confirmado brotes esta misma semana. Precisamente ayer se confirmó una nueva muerte en un centro sociosanitario de la provincia, en concreto en la residencia para personas discapacitadas Mater et Magistra de Mairena del Aljarafe. El fallecimiento de este usuario se suma al de una anciana que murió el pasado domingo por su afección del virus en la residencia que la empresa Vitalia tiene en el mismo municipio. En cuanto a los contagios confirmados en ambos centros, son ya 25 los positivos confirmados en Mater et Magistra, 23 de los cuales son residentes y entre los que se incluye la persona fallecida. Hay además dos trabajadores afectados al igual que en el Vitalia. Aquí, los usuarios que han confirmado su contagio se mantiene estable en los once, según las últimas informaciones facilitadas por Salud.

A estos dos brotes hay que sumarle otro registrado en la residencia de mayores municipal de Algámitas, municipio que había permanecido inmune al virus en el pico de la pandemia. La dirección del centro confirmó ayer los casos positivos de ocho ancianos residentes, tras descartase en las últimas pruebas realizadas el contagio de dos trabajadoras. De esos ocho casos, hay una persona que ya está hospitalizada y una más en observación. Otros seis están aislados en la propia residencia, con "cuadros médicos dentro de la normalidad", según el Ayuntamiento.

Salud además confirma a través del balance estadístico del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) que en Sevilla un total de 107 personas infectadas en residencias de mayores y otras instituciones desde que comenzara la crisis sanitaria. Igualmente recoge 149 muertes.

Ante situación, el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán, insiste en que este aumento paulatino de casos positivos entre los residentes de asilos y centros sociosanitarios "es consecuencia" de una situación que aseguran están "advirtiendo" desde que finalizo la primera ola de la pandemia. "La Junta no está tomando las medidas adecuadas para evitar los efectos devastadores del Covid en las residencias de mayores y con la llegada de la gripe mucho nos tememos que los casos crecerán exponencialmente", admite Durán. Igualmente, el presidente de FOAM lamenta que los centros de mayores siguen "sin EPIS, con insuficiencia de trabajadores y manteniendo a los contagiados dentro de las residencias a pesar de contar, afortunadamente, con suficientes recursos hospitalarios".