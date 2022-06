Las setas acogen el Marketing Hub Sevilla 2022 de ESIC

Uno de los eventos de 2022 más importantes del año en el sector del marketing, la comunicación y la economía digital de la ciudad de Sevilla tendrá lugar este 23 de junio de 09:30 a 12:00 en el Espacio Metropol Sevilla (las setas). Se trata del Marketing Hub Sevilla 2022, organizado por la escuela de negocios ESIC Business & Marketing School desde su campus en Sevilla y patrocinado por Coca Cola.

Un hub es un punto de encuentro, de unión, y de conexión en el que se pretende generar el contexto idóneo para trabajar en conjunto, hacer surgir nuevas oportunidades, construir redes y fortalecer comunidades, además de reciclar conocimientos y adquirir nuevos aprendizajes. Con este espíritu ESIC Sevilla afirma que ha organizado el evento Marketing Hub Sevilla 2022, que ya cuenta con un gran número de profesionales inscritos, compuesto por tres grandes bloques:

Sesiones monográficas , con tres ponencias de profesionales en las que se abordarán tres temáticas concretas y de actualidad.

, con tres ponencias de profesionales en las que se abordarán tres temáticas concretas y de actualidad. Mesa redonda , con tres casos de éxito de empresas andaluzas que compartirán de primera mano las claves de sus logros.

, con tres casos de éxito de empresas andaluzas que compartirán de primera mano las claves de sus logros. Networking con aperitivo, un espacio dedicado a que los profesionales del marketing, la comunicación y la economía digital que han asistido al evento, así como los ponentes invitados, puedan conocerse, charlar y compartir intereses comunes.

Programa del Marketing Hub Sevilla 2022

En primer lugar y tras la bienvenida de la directora de ESIC Sevilla, Patricia Cuevas Sarria, Inés Monguilot impartirá la ponencia El mundo de los pagos en el foco de la innovación: nuevas tendencias. Inés Monguilot es directora de Marketing, Publicidad y Canales en Kutxabank desde hace más de 20 años. En 2021 fue nombrada se publicó que había sido elegida para ser la presidenta de la Sociedad de Bancos Españoles para Colaboración en Pagos S.L., una sociedad compuesta por doce entidades bancarias para participar en el proyecto European Payments Initiative (EPI), con alcance de toda la Unión Europea.

En segundo lugar, tendrá lugar la charla titulada Nuevas tecnologías que impactan en el negocio con Jesús Hernández Ruiz. Es CEO de la consultoría estratégica A04Media, profesor doctor, y PhD, y asessor de la Comisión Permanente de UN Futures de la Organización de las Naciones Unidas. También es speaker internacional, con una amplia experiencia en consultoría estratégica digital y prospectiva especializado en el diseño, creación y ejecución de estrategias avanzadas de comunicación y comercialización de productos y servicios.

La última intervención es Innovation Series: Metaverse Impact in Real Life, con María Albalá. Ella es directora de HUB de Innovación en el Instituto de Innovación de ESIC Business & Marketing School (ICEMD), donde identifica las tendencias de innovación en múltiples sectores, determina y desarrolla las estrategias de negocios basadas en la innovación, y crea y gestiona ecosistemas innovadores.

A estas ponencias le sigue la mesa redonda titulada Claves de marketing en empresas andaluzas de éxito, conducida por Teresa Suárez, profesora en ESIC Sevilla. Participarán en la misma: Nacho Carnés, actual Head of Digital Marketing at City Sightseeing Worldwide, con una trayectoria internacional de más de dos décadas y especializado en transformación digital, estrategia de datos y en la implementación del enfoque; María Romero Charneco, Marketing & Communication Manager en CoverManager, que también fue cofundadora y CEO durante 5 años de Levelbots, promotora de Güelcom y Ask Vicente, y doctoranda en Economía y Empresa; y Gonzalo Navarro, responsable Marketing y Comunicación en Forma 5, donde aborda trabajo relacionado con Marketing, planificación estratégica, gestión de equipos de trabajo, definición y lanzamiento de producto, campañas de comunicación, dirección y organización de ferias y eventos, negociación, atención al cliente, gestión de proyectos conjuntos con partners, estrategia de pricing, análisis de mercado, segmentación y competencia, y vigilancia tecnológica.

Estos son los ponentes y los contenidos a los que los profesionales del marketing, la comunicación y la economía digital de Sevilla pueden acceder inscribiéndose gratuitamente en Marketing Hub Sevilla 2022 para el próximo 23 de junio de 09:00 a 12:30. Las plazas son limitadas y pueden reservarse en la agenda de eventos de la página web de ESIC Sevilla. Una gran oportunidad también para retomar el networking en presencial entre los profesionales del sector tras años de eventos virtuales por la pandemia.