Sevilla tiene 164 de los investigadores más influyentes del mundo

Hasya un total de 164 investigadores de la Universidad de Sevilla (US) figuran en la octava edición del ranking World’s Top 2% Scientists List, elaborado por la Universidad de Stanford (EE UU) y publicado por Elsevier. La cifra supone un notable incremento respecto a los 143 investigadores que aparecían en la edición anterior, consolidando a la institución sevillana como uno de los referentes en producción científica de España.

El ranking, que analiza la influencia y el impacto de la actividad investigadora a partir de datos bibliométricos de la base Scopus, se compone de dos listas: una de impacto anual (Single List - LS) y otra de impacto de carrera (Lifetime Career - LC).

En la primera, 127 investigadores de la US se sitúan entre la élite mundial —25 de ellos pertenecientes a centros de investigación universitarios—, mientras que en la lista de carrera destacan 109 investigadores, con 26 procedentes de centros asociados. En ambos casos, los investigadores de la US no solo aumentan en número, sino que mejoran sus posiciones relativas respecto al año anterior.

Los científicos de la US seleccionados trabajan en 15 de las 20 áreas científicas consideradas y en 49 de las 174 subáreas. Este dato refleja la amplitud y diversidad de la investigación desarrollada en la Universidad de Sevilla.

Las áreas con mayor representación son Ingeniería (26 investigadores), Medicina Clínica (24) y Química (13). En la lista anual (LS), el impacto de la US se extiende además a un mayor número de áreas y especialidades.

Líderes en impacto internacional

En el ranking global de impacto de carrera (LC), los cinco investigadores de la US mejor posicionados son Pedro Jordano (Biología Vegetal y Ecología), Andrés Aguilera (Genética), Manuel Romero Gómez (Medicina), Alfonso M. Gañán Calvo (Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos) y Montserrat Vilà (Biología Vegetal y Ecología).

Por su parte, en la lista de impacto anual (LS) encabeza la representación de la US Francisco Liñán Alcalde (Economía Aplicada), seguido de Pedro Jordano, Manuel Romero Gómez, Alexandre Seuret (Ingeniería de Sistemas y Automática) y Alfonso Miguel Gañán Calvo.

Entre las investigadoras con mejor posición global destacan Montserrat Vilà y Anabel Moriña Díez (Didáctica y Organización Escolar).

Referentes nacionales e internacionales

En el análisis por subáreas, tres investigadores de la US ocupan la primera posición a nivel nacional y 29 figuran entre los primeros en Andalucía. Destacan Julio Cabero Almenara (Educación), Alexandre Seuret (Ingeniería Industrial y Automatización) y Sebastián Lozano (Investigación Operativa).

A nivel internacional, Miguel López Lázaro (Farmacología) se sitúa en el puesto 85 de 112.089 científicos en el área de Medicinal & Biomolecular Chemistry.

En la lista anual (LS), cuatro investigadores de la US figuran en el Top 100 mundial de sus respectivas disciplinas: Miguel López-Lázaro, Manuel Romero Gómez, Alfonso Miguel Gañán-Calvo y Sebastián Lozano.

Además, cinco investigadores ocupan la primera posición nacional y 31 se sitúan entre los más destacados de Andalucía en sus campos. Entre ellos, José L. Escalona (Diseño y Gestión), Anabel Moriña y Julio Cabero (Educación), Sergio Vázquez, Leopoldo García Franquelo y José I. León (Ingeniería Eléctrica y Electrónica), Alexandre Seuret (Automatización Industrial) y Sebastián Lozano (Investigación Operativa).

El World’s Top 2% Scientists List de Stanford analiza la trayectoria y el impacto de más de 200.000 investigadores de todo el mundo, tanto de universidades como de hospitales y centros de investigación. El estudio evalúa el impacto anual y acumulado de las publicaciones científicas mediante indicadores de producción, citaciones e influencia académica.

La presencia de 164 científicos de la Universidad de Sevilla en esta prestigiosa clasificación confirma el alto nivel, la proyección internacional y la diversidad científica de una institución que continúa reforzando su papel en el panorama global de la investigación.