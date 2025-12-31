Sevilla adelanta el horario de recogida de basura el 31 de diciembre por Nochevieja

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un dispositivo extraordinario de limpieza, recogida de residuos y transporte público con motivo de las fiestas navideñas, con especial atención a los días 31 de diciembre y 1 de enero, fechas de máxima actividad comercial y de ocio en la ciudad. De este modo, la empresa municipal Lipasam mantiene activo durante todo el periodo navideño un plan especial de limpieza y recogida de residuos, que incluye servicios continuados de barrido, baldeo, vaciado de papeleras y equipos de intervención rápida para atender incidencias urgentes.

Además, se ha reforzado de manera específica la recogida selectiva, especialmente de cartón y envases, ante el notable incremento de residuos generado por el comercio y la hostelería durante estas fechas. Para garantizar este dispositivo, Lipasam ha incorporado 756 contratos eventuales, que se suman a 125 nuevos trabajadores fijos recientemente integrados en la plantilla, permitiendo reforzar los servicios en todos los distritos de Sevilla.

Cambio de horarios de recogida de basura el 31 de diciembre

Con el objetivo de facilitar la conciliación de los trabajadores municipales durante la Nochevieja, Lipasam modificará los horarios habituales de recogida de residuos el 31 de diciembre. El servicio, que normalmente se presta en horario nocturno, se adelantará a lo largo del día, por lo que vecinos y comerciantes deberán depositar la basura en los contenedores durante la mañana. Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración ciudadana para garantizar el correcto funcionamiento del servicio y evitar acumulaciones de residuos.

Refuerzo del transporte público y horarios especiales de Tussam

Este dispositivo municipal se completa con el refuerzo del transporte público de Tussam, que se mantiene activo durante todo el periodo navideño hasta el 7 de enero, con un aumento significativo de la oferta, especialmente en fines de semana y festivos. En la noche del 31 de diciembre, Tussam adapta su funcionamiento adelantando la transición entre el servicio diurno y el nocturno:

Finalización del servicio diurno : en torno a las 22:00 horas , con últimas salidas desde cabeceras entre las 21:00 y 21:30 horas .

: en torno a las , con últimas salidas desde cabeceras entre las . Inicio del servicio nocturno : a partir de ese momento, con las líneas nocturnas comenzando a las 22:00 horas desde el Prado de San Sebastián .

: a partir de ese momento, con las desde el . Última salida nocturna: a las 5:00 horas, también desde el interior de la estación de autobuses del Prado.

Horarios el 1 de enero de 2026

El 1 de enero, el servicio de Tussam comenzará a las 9:00 horas. Con este conjunto de medidas, el Ayuntamiento de Sevilla refuerza los servicios municipales de limpieza, recogida de basura y transporte público durante la Navidad, con el objetivo de garantizar la movilidad, la salubridad y el correcto funcionamiento de la ciudad en unas fechas marcadas por la alta afluencia de personas y el aumento de la actividad.