Sevilla aspira a reingresar en la Red de Juderías de España

Sevilla quiere formar parte de nuevo de la Red de Juderías de España, la organización de la que se salió en 2016. La Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad es una asociación constituida por municipios en España que albergan en su centro histórico una judería medieval. Esta asociación está compuesta por 21 de las ciudades Sefarat más importantes de España, como Segovia, Barcelona, Córdoba, Granada o Toledo, municipios que cuentan con un patrimonio histórico artístico herencia de las comunidades judías que los habitaron, lo que constituye un legado de incalculable valor histórico artístico social y monumental. El Ayuntamiento de Sevilla -con Juan Espadas al frente- abandonó la organización tras un acuerdo en el pleno municipal, al no considerar «rentable» la pertenencia a esta asociación de ciudades para el fomento del patrimonio judío en el país.

En Hoy por Hoy Sevilla de la Cadena SER, el alcalde José Luis Sanz, ha sido preguntado por Salomón Hachuel, director y presentador del programa, sobre esta situación en la que "la judería más antigua de España", no está representada en la asociación: "Es incomprensible que Sevilla no esté en la Red de Juderías de España, ni sé ni me importa por qué salimos, pero desde luego estamos trabajando para volver a la asociación", ha dicho el alcalde categórico. "Es un turismo que no se puede perder y dejar de estar en la Red significa que no nos beneficiamos de todas las ventajas que tiene estar presente".

"Es vital la pertenencia a la Red de Juderías puesto que desde ella se conserva y promociona turística e internacionalmente el legado sefardí, y define y certifica establecimientos y servicios turísticos", sigue explicando José Luis Sanz: "Ciudades como Córdoba o Jaén se están beneficiando de ese turismo y nosotros no". "Es historia, no solo patrimonio, es nuestra historia".

Aún se observan en algunas calles y rutas del barrio de Santa Cruz" los logotipos y emblemas de la Red de Juderías instalados durante el tiempo en que la ciudad perteneció a la misma. Históricamente, Santa Cruz era un barrio judío que estaba cerrado por un muro con tres puertas: una puerta con acceso a la calle Mesón del Moro, una puerta que estaba cerca de la iglesia de San Nicolás y una puerta en la Puerta de la Carne. Sin embargo, a finales del siglo XIX Santa Cruz languidecía y sólo recobró su esplendor con las reformas a raíz de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Los sefardíes son los habitantes judíos que habitaron la península ibérica y que fueron exiliados en su mayoría durante la expulsión por los Reyes Católicos en 1492. Su presidencia rota anualmente al alcalde del municipio elegido y la sede se encuentra en Córdoba. Fue constituida en 1995 por ocho municipios (entre ellos Gerona, que abandonó en 2016), cuyos miembros han ido aumentando desde entonces.