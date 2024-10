Sevilla celebra 450 años de hospitalidad bajo el legado de San Juan de Dios

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está conmemorando los 450 años de su llegada y constitución en Sevilla.

El barrio de Nervión, donde regentan un puntero hospital a la vanguardia en técnicas y servicios desde el año 2021, originario centro de atención a la infancia con enfermedades óseas bajo el nombre de Sanatorio Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en los años 40, ha sido el elegido para celebrar este miércoles esta importante efeméride en un acto sencillo, pero emotivo por el significado de esta cita, que ha quedado grabada para la historia en este centro, donde el hermano superior de la comunidad de Sevilla, Guillermo García, ha descubierto una placa conmemorativa, con ayuda de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández que, junto al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, pusieron voz a la autoridad andaluza y local en este evento.

Además, también acompañaron a la Orden en este cumpleaños tan especial la delegada territorial de Salud en Sevilla, Regina Serrano, los gerentes de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena, el presidente del Colegio de Médicos y de Enfermería, entre otras personalidades.

Imagen histórica en la que se muestra a los hermanos ofreciendo todas las atenciones a los residentes / M. G.

Fue en 1574 cuando los primeros hermanos de San Juan de Dios iniciaron su hospitalaria andadura en Sevilla, en la actual residencia de mayores de la calle Sagasta, heredera del antiguo Hospital Nuestra Señora de la Paz. Desde aquellos años hasta ahora, la Orden ha multiplicado su actividad en la provincia atendiendo a los colectivos más vulnerables: personas enfermas, personas en exclusión social o riesgo de estarlo, infancia, mayores y personas con discapacidad. De esa evolución da cuenta desde este miércoles una detallada exposición gráfica en el centro y se ha resumido este miércoles durantel el acto institucional en un vídeo conmemorativo , que arrancó los mayores aplausos en un salón de actos hasta la bandera. "Es difícil resumir mejor 450 años de atención a las personas y sus necesidades", añadió al término del visionado el hermano Guillermo García, quien resaltó los logros alcanzados por centros "con identidad propia" y "sin ánimo de lucro".

Algunas imágenes de la exposición histórica. / Juan Carlos Muñoz

En su intervención, la directora territorial de San Juan de Dios en Andalucía y Canarias, María José Daza, ha enarbolado el mapa de dispositivos de la Orden en Sevilla, seis centros dedicados a las personas enfermas, con discapacidad, con escasos recursos, a la infancia, a los mayores, a los futuros profesionales de la salud y una fundación para la provisión de medidas de apoyo. "Somos una institución sin ánimo de lucro que trabajamos donde somos necesarios, sin otra ambición y sin otro objetivo que la salud y el bienestar de nuestros conciudadanos", señaló.

"Hoy en el mundo somos más de 400 centros, 80 de ellos en España, 16 en Andalucía, siete de ellos, aquí en Sevilla. Y los andaluces debemos llevarlo muy a gala, porque la Orden nació en Andalucía, en Granada concretamente, donde nuestro fundador comenzó esta labor de atención a personas enfermas y sin recursos. Venimos de ahí, y en estos 450 años, los hermanos han sabido contagiarnos ese don, esa mirada de hospitalidad con la que pretendemos seguir otros 450 años más atendiendo a aquellos que más lo necesitan", remachó.

La placa conmemorativa descubierta en honor a los 450 años de la Orden en Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Ante esta labor se ha mostrado sensible la consejera de Salud, Rocío Hernández, que ha recordado que también formó parte de esta comunidad en sus inicios laborales en el año 2013. "Me siento como una parte vuestra", ha señalado. "Quizás la gente no sea consciente de la labor que ha hecho la Orden en estos cuatro siglos y medio de historia en Sevilla", añadió.

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha destacado el legado de la Orden como un referente en la atención sanitaria y social, subrayando el “valor humano” que imprime en cada una de sus acciones y la “entrega incondicional” a los más vulnerables, desde su llegada a Sevilla en 1574. Durante su intervención, José Luis Sanz ha recordado la evolución de la Orden ligada a la ciudad, con una red de hospitales, residencias y centros de atención "que reflejan un compromiso constante con la dignidad y la humanidad". Del mismo modo, ha alabado la labor del hospital en Nervión, que ha crecido hasta convertirse en un "centro de referencia en medicina interna y atención sociosanitaria". Asimismo, el alcalde ha elogiado también la dedicación de los más de 2.000 profesionales y 500 voluntarios de la Orden en Sevilla. "Sevilla agradece profundamente esta encomiable labor que se une a la suma de esfuerzos entre otras instituciones, administraciones públicas, empresas y ciudadanía para apoyar estas causas solidarias fuera y dentro de nuestra ciudad", concluyó.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha señalado en su intervención que "estos 450 años de instauración de la Orden en Sevilla son un ejemplo de gran valor humano y profesional de todos y cada uno de los trabajadores”. A lo que ha añadido que "si por algo se caracteriza esta Institución es por la Hospitalidad, de la que hacéis gala en los más de 50 países de los cinco continentes en los que estáis presentes".

Pero, entre discursos oficiales, la parte más emotiva la pusieron dos niños usuarios del Centro de Atención Infantil Temprana San Juan de Dios, Tiago y Paula, de 5 años, junto con la voluntaria Marta Ramos y la persona más veterana de la residencia de Mayores San Juan de Dios de Sevilla, Laly Fernandez Amores, de 102 años, estratégicamente seleccionados en una significativa escenificación de la cobertura de necesidades en las personas en cualquier fase del ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la última etapa de la vida. Con su presencia, fueron los encargados de inmortalizar el momento con la entrega de un detalle a las autoridades realizado por niños y jóvenes con discapacidad de la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra en cerámica.