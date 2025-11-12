Sevilla cierra este jueves los parques por el aviso amarillo por viento y lluvias

El Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado oficialmente este miércoles el cierre preventivo de todos los parques públicos de la capital andaluza, así como del cementerio municipal y diversas instalaciones deportivas con posible riesgo por caída de ramas o estructuras. En principio, esta medida de seguridad estará vigente durante toda la jornada del jueves 13 de noviembre de 2025, debido a las adversas condiciones meteorológicas previstas.

Según ha precisado el Consistorio hispalense a través de sus canales oficiales en redes sociales, aquellas instalaciones deportivas que sean consideradas seguras por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) continuarán funcionando con normalidad. La decisión responde al aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado desde las 06:00 por fuerte viento y desde las 12:00 por lluvias y tormentas hasta las 23:59. No se descarta que la medida siga vigente el viernes.

La alerta meteorológica, que contempla riesgos por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posibles tormentas, ha motivado que las autoridades municipales adopten este tipo de medidas preventivas. El cierre temporal de espacios públicos busca minimizar los posibles riesgos para la ciudadanía, especialmente en zonas arboladas donde el peligro por desprendimientos podría ser mayor durante episodios de mal tiempo.

El Ayuntamiento de Sevilla ha recomendado a la población extremar las precauciones durante la jornada del jueves y seguir las indicaciones oficiales que puedan emitirse a lo largo del día en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.