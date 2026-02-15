Sevilla destina más de 200.000 euros a luchar contra las adicciones

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, en la última junta de gobierno local, la convocatoria de subvenciones Sevilla Libre de Adicciones 2026, dotada con 215.000 euros para proyectos de prevención y reducción de daños en adicciones desarrollados en la ciudad.

La convocatoria se dirige a entidades sin ánimo de lucro con sede en la capital andaluza. Financiará proyectos de prevención de reducción de daños en personas que sufren adicciones. “Con esta línea de subvenciones reforzamos el compromiso del equipo de gobierno de José Luis Sanz con las personas que sufren adicciones y con las asociaciones y entidades que las acompañan día a día, trabajando con la recuperación integral de quienes las padecen, ofreciendo apoyo profesional y oportunidades de reinserción”, ha destacado el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García.

El plazo de presentación será de 25 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla, previsto para este mes de febrero. Las solicitudes se tramitarán a través de la sede electrónica municipal.

Nuevo contrato

A esta línea de subvenciones se suma el nuevo contrato de los Centros de Día municipales —Macarena, Juan XXIII y Sur— con 19 profesionales (psicología, trabajo social, educación social, orientación laboral, animación sociocultural y apoyo administrativo). Este contrato, recientemente adjudicado por 1.166.000 euros, empezará a funcionar el 1 de marzo.

“Hablamos de más manos y más horas donde hacen falta, y de entrar antes para evitar que un problema incipiente se convierta en una adicción. No sólo triplicamos la dotación respecto al gobierno anterior para combatir las adicciones en Sevilla, también reforzamos la plantilla de profesionales —pasando de 15 a 19— y ampliamos el horario de los centros de día a las tardes. Este horario ampliado permite intensificar el trabajo con los jóvenes, al abordar problemas emergentes como el abuso de nuevas tecnologías, redes sociales, chemsex, juego 'on line' y otras conductas de riesgo. Seguimos dando pasos en esta línea porque nos preocupa especialmente la prevención en la población joven”, ha señalado el edil.

Programa de Atención Precoz

Estos recursos ofrecen atención presencial de lunes a viernes por la mañana y de lunes a jueves por la tarde (de 16:30 a 19:00), con intervención temprana a través del Programa de Atención Precoz (PAP), en coordinación con centros educativos, salud y recursos comunitarios.

A lo largo de su trayectoria, los Centros de Día Municipales de Sevilla han atendido a más de 10.000 personas, junto con sus familias y entornos. Hoy representan más del 75 % de la población asistida en este tipo de dispositivos en Andalucía.