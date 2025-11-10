Sevilla encabeza la subida del alquiler en España con un aumento del 31% en un año

Cartel que anuncia el alquiler de una vivienda en Sevilla .

El precio del alquiler en la ciudad de Sevilla ha registrado el mayor incremento interanual de toda España, con una subida del 31,08% entre octubre de 2024 y 2025, según el informe “Alquiler-Octubre 2025” publicado por el portal pisos.com. Este fuerte aumento sitúa a la capital andaluza a la cabeza del país en el encarecimiento del alquiler, por delante de Madrid (21,66%) y León (20,07%), que completan el ranking.

A nivel nacional, la vivienda en alquiler marcó un ascenso mensual del 1,09% y anual del 17,24%, alcanzando un precio medio de 13,94 euros por metro cuadrado en octubre.

En cuanto al ámbito provincial, Sevilla se coloca en quinto lugar en la subida interanual del alquiler, con un 29,15%, solo por detrás de Guadalajara (29,88%), A Coruña (29,70%), Guipúzcoa (29,55%) y Soria (29,51%).

El precio medio del alquiler en la ciudad de Sevilla se sitúa en 15,82 euros por metro cuadrado, mientras que en el conjunto de la provincia la cifra desciende a 9,98 euros/m². En comparación, Málaga presenta un precio provincial más elevado (14,31 euros/m²) y una media en la capital de 15,90 euros/m², ligeramente superior a la sevillana.

Por provincias, Málaga es la cuarta más cara de España para alquilar, solo superada por Madrid (21,52 euros/m²), Barcelona (18,70 euros/m²) y Baleares (18,49 euros/m²).

En el conjunto del país, las regiones más caras para vivir de alquiler en octubre de 2025 fueron Madrid (21,52 €/m²), Baleares (18,49 €/m²) y Cataluña (16,03 €/m²). En el extremo opuesto, las rentas más bajas se registraron en La Rioja (5,96 €/m²), Castilla y León (6,45 €/m²) y Extremadura (6,63 €/m²).

En Andalucía, el alquiler medio se situó en 9,84 euros por metro cuadrado, por debajo de Cantabria (10,25 €/m²), la Comunidad Valenciana (10,78 €/m²), Aragón (10,97 €/m²), el País Vasco (13,45 €/m²), Cataluña (16,03 €/m²), Baleares (18,49 €/m²) y Madrid (21,52 €/m²).

Con estos datos, Sevilla no solo destaca como la ciudad donde más se ha encarecido el alquiler en el último año, sino que se consolida como uno de los principales focos de tensión en el mercado inmobiliario español.