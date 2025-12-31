Sevilla ante el espejo sanitario: los avances que deja el 2025

¿Hasta qué punto Sevilla se ha convertido en uno de los grandes motores de la sanidad española? El balance de 2025 deja una respuesta clara. Investigación que abre nuevas oportunidades frente al cáncer, profesionales sevillanos que asumen responsabilidades de máximo nivel nacional, modelos asistenciales pioneros y grandes infraestructuras que miran a la próxima década. La sanidad sevillana no sólo ha avanzado, ha marcado agenda.

Estas son las cinco noticias sanitarias más relevantes que deja 2025 en Sevilla, a las que se suman otros avances de gran calado que completan un año especialmente fértil para el sistema sanitario público de la ciudad.

A la vanguardia mundial contra el cáncer de mama más agresivo

La investigación oncológica ha vuelto a situar a Sevilla en el mapa internacional. El oncólogo sevillano Alejandro Falcón, desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío, ha liderado un estudio internacional clave sobre el cáncer de mama triple negativo, uno de los tumores más agresivos y con menos opciones terapéuticas.

El trabajo abre nuevas vías de tratamiento y supone un avance real para pacientes que hasta ahora tenían un horizonte clínico muy limitado. Más allá de los resultados científicos, el estudio confirma la capacidad del sistema sanitario sevillano para liderar investigación de alto impacto, atraer colaboraciones internacionales y trasladar la innovación directamente a la práctica clínica.

Profesionales sevillanos que marcan el rumbo nacional

El talento humano ha sido otro de los grandes protagonistas del año. Dos nombramientos han proyectado la sanidad sevillana al máximo nivel institucional y científico en España.

Por un lado, el psiquiatra Benedicto Crespo-Facorro, del Hospital Virgen del Rocío, ha sido nombrado académico de la Academia Nacional de Medicina, ocupando el sillón 16. Se convierte así en el primer profesional en activo de un hospital público sevillano que accede a esta institución, un reconocimiento que subraya el peso de la psiquiatría sevillana y su apuesta por la integración de la neurociencia en la práctica clínica.

Por otro, el intensivista José Garnacho ha asumido la presidencia de la principal sociedad científica de medicina intensiva en España, consolidando la influencia de los profesionales formados y desarrollados en Sevilla en las grandes decisiones estratégicas del sistema sanitario nacional.

Terapias CAR-T: Sevilla consolida su liderazgo

Las terapias avanzadas han sido otro de los grandes hitos del año. El Hospital Virgen del Rocío ha alcanzado los 280 pacientes tratados con terapias CAR-T en apenas seis años, una cifra que sitúa a Sevilla como referente nacional en terapias celulares contra el cáncer.

Más allá del volumen, el liderazgo sevillano se extiende al ámbito clínico, investigador y organizativo. La experiencia acumulada, la formación de equipos multidisciplinares y la capacidad para tratar casos complejos han convertido a Sevilla en un nodo clave del sistema CAR-T español, con impacto directo en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

Un modelo pionero en salud mental

El año 2025 también ha marcado un antes y un después en la atención a la salud mental con la puesta en marcha del primer hospital de día intensivo para trastornos de la conducta alimentaria (TCA) de España.

Este nuevo recurso, estrenado en Sevilla, apuesta por un modelo especializado, intensivo y humanizado, que permite abordar patologías complejas sin recurrir siempre al ingreso hospitalario convencional. El proyecto se ha convertido en referencia para otras comunidades y refuerza la idea de Sevilla como laboratorio de nuevos modelos asistenciales centrados en el paciente.

Protonterapia: una infraestructura clave para el futuro

Mirando a largo plazo, uno de los anuncios más relevantes del año ha sido el inicio de la licitación del Centro de Protonterapia de Sevilla. Se trata de una infraestructura estratégica para el tratamiento del cáncer, especialmente indicada para tumores complejos y pediátricos.

Su puesta en marcha situará a Sevilla entre las ciudades más avanzadas de Europa en radioterapia de precisión y refuerza el compromiso institucional con una sanidad pública dotada de tecnología de vanguardia.

Otros avances que refuerzan un año excepcional

Junto a estas cinco grandes noticias, 2025 ha dejado otros hitos que completan un panorama sanitario especialmente sólido:

Reconocimiento europeo a una investigación del Hospital Macarena sobre el carcinoma de Merkel, un tumor raro y agresivo, que pone en valor la investigación clínica sevillana en patologías poco frecuentes.

a una investigación del Hospital Macarena sobre el carcinoma de Merkel, un tumor raro y agresivo, que pone en valor la investigación clínica sevillana en patologías poco frecuentes. El Hospital de Valme ha convertido a Sevilla en epicentro mundial de la cirugía hepática , atrayendo a especialistas internacionales y consolidando su prestigio en este campo.

ha convertido a Sevilla en , atrayendo a especialistas internacionales y consolidando su prestigio en este campo. El Virgen del Rocío ha alcanzado los mil pacientes en un ensayo pionero sobre sarcomas , uno de los estudios más relevantes desarrollados en España sobre este tipo de tumores.

en un , uno de los estudios más relevantes desarrollados en España sobre este tipo de tumores. Un avance diagnóstico en alzhéimer , desarrollado por el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Virgen del Rocío, permite simplificar el proceso con una sola prueba, con un impacto potencial enorme en la detección precoz. El equipo sevillano idera un innovador estudio que avala el PET amiloide como herramienta clave tanto para detectar si existe la enfermedad como el grado de la misma.

, desarrollado por el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Virgen del Rocío, permite simplificar el proceso con una sola prueba, con un impacto potencial enorme en la detección precoz. El equipo sevillano idera un innovador estudio que avala el PET amiloide como herramienta clave tanto para detectar si existe la enfermedad como el grado de la misma. Profesionales sevillanos del Valme han llevado a Estados Unidos un proyecto innovador para trasplantes de venas personalizadas , demostrando la proyección internacional del talento local.

, demostrando la proyección internacional del talento local. Además, los avances en glaucoma con sello sevillano han tenido repercusión nacional, reforzando el liderazgo en oftalmología, de la mano de la doctora María Parrilla que, desde el Hospital Virgen Macarena coordina la monografía de la Sociedad Española de Glaucoma que ya se distribuye entre oftalmólogos de todo el país.

El balance sanitario de 2025 deja una conclusión evidente: Sevilla no sólo avanza, también lidera. La combinación de investigación de alto impacto, profesionales reconocidos, modelos asistenciales innovadores y grandes infraestructuras sitúa a la ciudad como uno de los referentes sanitarios de España y del sur de Europa.

Un año que confirma que la sanidad sevillana tiene presente y, sobre todo, futuro.