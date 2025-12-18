Sevilla refuerza la farmacia rural con una ayuda pionera del Colegio de Farmacéuticos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla ha puesto en marcha una iniciativa pionera destinada a reforzar la sostenibilidad de las farmacias rurales en situación especial, muchas de ellas el único acceso continuado de la población al sistema sanitario.

La medida, dotada con un presupuesto de 10.000 euros, permitirá subvencionar la contratación de un farmacéutico sustituto durante un máximo de tres días. De este modo, se facilita el descanso y la conciliación personal de los profesionales, al tiempo que se garantiza la continuidad asistencial en entornos con condiciones especialmente complejas.

Las ayudas se otorgarán atendiendo a criterios objetivos de ruralidad, situación económica y penosidad, reconociendo la realidad diferencial de estos establecimientos, que deben afrontar mayor dispersión geográfica, menor volumen de población, elevada carga de guardias y dificultades añadidas para cubrir ausencias.

En la provincia de Sevilla, de las 870 farmacias que conforman la red asistencial, 463 se encuentran en municipios pequeños, donde la farmacia trasciende su función sanitaria y se convierte en un espacio de acompañamiento y apoyo social, especialmente para personas mayores, pacientes crónicos y población vulnerable.

"Estas farmacias no sólo garantizan el acceso al medicamento; sostienen un servicio esencial cuya desaparición tendría un impacto directo en la salud de la población y en la cohesión del sistema sanitario", afirma Jaime Román, presidente del Colegio. En muchos casos, el farmacéutico rural es también referente sanitario, confidente y primer detector de situaciones de riesgo social o de salud.

El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla destaca que esta ayuda debe entenderse como una inversión estratégica en presencia territorial, fortaleza profesional y futuro de la farmacia, reforzando un modelo asistencial cercano, accesible y vertebrador del territorio. La iniciativa se pondrá en marcha a principios de 2026, situando al Colegio sevillano a la vanguardia en la defensa activa de la farmacia rural y su papel insustituible dentro del sistema sanitario, garantizando equidad en el acceso a los medicamentos y la atención sanitaria.