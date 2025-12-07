Renovar tratamientos sin pasar por consulta

La imagen del farmacéutico entregando el último envase de la medicación a un paciente crónico, repitiendo casi como un mantra el acuérdese de pedir cita para renovarlo, tiene los días contados en Andalucía. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado un cambio significativo en la relación entre farmacia y Atención Primaria. Y, es que, a partir de marzo, los farmacéuticos podrán solicitar la renovación de tratamientos crónicos en nombre del paciente, sin que éste tenga que acudir al centro de salud.

Este avance responde a una reivindicación histórica de los boticarios: crear canales de comunicación efectivos que permitan resolver problemas asistenciales cotidianos de forma ágil. Y es el resultado del trabajo codo con codo durante todo el año con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF). "El objetivo es establecer un canal bidireccional entre farmacia y Atención Primaria, integrado en el sistema de receta electrónica de Andalucía (Receta XXI), para hablar de aspectos relevantes sobre la medicación de los pacientes", explica Jaime Román, farmacéutico en San Julián y presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Su idea es clara. "Dejar atrás la función del paciente como mensajero y fomentar la comunicación directa entre profesionales", explica.

El canal, cuyo pilotaje comenzará antes de fin de año y se implantará en todas las farmacias a comienzos del próximo, permitirá que el farmacéutico informe al médico sobre errores de posología, señales de falta de adherencia, dudas sobre eficacia o sospechas de reacciones adversas. Además, podrá iniciar la solicitud de renovación de tratamientos crónicos estables. "No se trata de prescribir, el médico seguirá siendo quien apruebe, ajuste o cite al paciente", aclara.

En entornos urbanos, donde las citas médicas se retrasan, la medida supone un alivio. María Luisa, vecina de la Macarena y polimedicada, afirma que es "de sentido común". "A veces tardo una semana para que me renueven la pastilla de la tensión. Si mi farmacéutico puede gestionarlo, mejor para todos", cuenta. Otros muestran cautela. Francisco, jubilado, prefiere "ver al médico de vez en cuando", pero reconoce que "si un mes no puedo coger cita, que la farmacia pueda ayudar es un alivio". Ambos coinciden en la cercanía. "En la farmacia nos conocen y saben nuestra medicación. Eso se agradece", aseguran.

En zonas rurales, donde las distancias y la edad complican la asistencia, la medida se percibe como necesaria. Joaquín Sayago, farmacéutico en Tocina, cuenta que hay pacientes que olvidan citas o tienen dificultades para desplazarse. "Un diabético no puede quedarse sin insulina. Si podemos gestionar la renovación desde la farmacia, se resuelve de inmediato", sostiene. Entre los pacientes de zonas rurales, la reacción es positiva. Antonio, de 89 años, afirma que "es un descanso". "Si la farmacia adelanta el trámite, me facilita la vida", añade Carmen, cuidadora de su padre dependiente.

Los farmacéuticos explican que en Sevilla ya existen experiencias piloto con herramientas como Appfarma, que permiten a farmacias comunicarse con los centros de salud para notificar problemas de medicación o solicitar renovaciones. "Funciona", asegura Sayago. "He avisado sobre hipertensiones mal controladas, efectos secundarios o renovaciones urgentes y la respuesta del médico ha sido rápida. Eso mejora la atención", cuenta.

Los beneficios son inmediatos. Se evitan desplazamientos, se garantiza continuidad en tratamientos largos y se mejora la adherencia. También ayuda a reducir la saturación de Atención Primaria. Sanz calcula que un 30% de las consultas se dedican únicamente a renovaciones, visitas de bajo valor clínico que podrían derivarse a este nuevo circuito. "Lo importante es que las consultas de Primaria sean de alto valor clínico", apunta Román.

La iniciativa será voluntaria para las farmacias y aplicable sólo a pacientes crónicos estables. No pretende sustituir la atención médica, sino ser una herramienta que, en las 4.000 farmacias andaluzas, pueda liberar miles de citas mensuales. "No es para todos los casos, pero soluciona muchas situaciones del día a día", apunta Román. Sayago coincide. "Es clave, sobre todo en zonas rurales. La comunicación con el médico es inmediata y la población lo agradece".

Los profesionales insisten en que el mensaje que llegue a la población sea claro. "El farmacéutico no renueva tratamientos, los solicita. La decisión clínica sigue siendo del médico", recuerdan. Entre los pacientes, la idea cala. "Si el médico sigue supervisando todo, me quedo tranquila", apuntan los consultados .

El programa avanzará por fases y permitirá que en 2026 cualquier farmacia de Andalucía pueda comunicarse con un médico del SAS. Así, la farmacia gana peso en coordinación, seguimiento farmacoterapéutico y detección precoz de problemas de medicación. "El gran beneficiado es el rol asistencial del farmacéutico, siempre en beneficio de la salud de las personas", resume Román.

Mientras se prepara el pilotaje en Córdoba, las farmacias ya muestran entusiasmo. Esta vez, la tecnología llega acompañada de algo más difícil de programar, el reconocimiento del farmacéutico como aliado estratégico del sistema sanitario y un canal que promete resolver, con un simple clic, los problemas cotidianos que antes requerían citas y desplazamientos.