Sevilla instala celdas para que las raíces de los árboles crezcan ordenadamente

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado un paso innovador en la gestión del arbolado urbano con la instalación de 14 celdas estructurales que permitirán el óptimo desarrollo de los 25 nuevos árboles que se plantarán en la Plaza de la Fuensanta, ubicada en el distrito de Sevilla Este. Esta iniciativa pionera, ejecutada por la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, busca solucionar los problemas históricos de crecimiento radicular que afectaban a esta zona.

Las celdas estructurales representan un avance tecnológico para la arboricultura urbana al crear espacios subterráneos donde las raíces pueden desarrollarse ordenadamente con acceso adecuado a nutrientes, aire y agua. Según ha informado el Consistorio, estas estructuras destacan por su capacidad para soportar hasta 25 toneladas de peso, lo que permite el estacionamiento de vehículos sin comprometer la salud de los árboles, combinando así funcionalidad urbana y sostenibilidad ambiental.

El proyecto responde a una problemática específica que afectaba a esta plaza desde hace más de cuatro décadas. Los árboles originales, plantados sobre un terreno de albero inadecuado, nunca pudieron desarrollarse correctamente. La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "este proyecto de celdas estructurales marca un antes y un después en el modelo de plantación de árboles en Sevilla. Apostamos por soluciones innovadoras que permitan un arbolado sano y duradero".

Antecedentes del problema y solución adoptada

Durante las obras de reurbanización actualmente en marcha, se descubrió que los antiguos árboles habían extendido sus raíces bajo el pavimento, provocando daños en aceras y asfalto. Al retirar la solería, 22 ejemplares quedaron inestables, lo que obligó a su eliminación por motivos de seguridad. En su lugar, se plantarán 25 nuevos árboles en condiciones óptimas, evitando así la repetición de los problemas anteriores.

Renovación integral de la Plaza de la Fuensanta

La instalación de las celdas estructurales, con un coste total de 24.037 euros, se realiza en paralelo a la reurbanización completa de la plaza, un proyecto que ejecuta la Gerencia de Urbanismo con una inversión de 150.000 euros. Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de tres meses, incluyen la renovación del asfalto, la ampliación de acerados y la reposición de pavimentos deteriorados, atendiendo así a una demanda histórica de los vecinos del barrio.