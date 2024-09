'Sevilla se muere' lleva a Triana su denuncia contra el "turismo depredador"

Otra acción simbólica para denunciar el "turismo depredador" que vive la ciudad. La asociación Sevilla se muere ha llevado esta semana su protesta al barrio de Triana, uno de los más afectados por la proliferación de Viviendas de Uso Turístico (VUT). La reinvindicación se ha visto en el Puente de Triana, en la Plaza del Altozano, ante la Parroquia de San Jacinto; en la calle Mateos Gago, en pleno epicentro del turismo de la ciudad.

Esta asociación, que se declara apolítica, ha vuelto a exigor una moratoria a la concesión de nuevas licencias, como se ha hecho en otras capitales andaluzas. En este sentido, Se congratula de que la oposición municipal -PSOE, VOX y Podemos-IU- rechace las propuestas del gobierno de José Luis Snaz, que califica de "absolutamente contrarias al interés general de la ciudad".

La asociación se mostrado recientemente muy crítica con la postura del gobierno municipal a través de si delegada de Turismo, Angie Moreno, quién declaro hace unos días que no consideraba que Sevilla estuviera saturada y que podía recibir "muchísimo más turismo".

"Queremos expresar nuestra profunda preocupación por unas declaraciones muy alejadas de los problemas que sufren los vecinos de Sevilla a causa de la turistificación depredadora. Consideramos que su intención es una apuesta expresa por aumentar la presión expansionista de la especulación turística por toda la ciudad, haciendo caso omiso a la alarma social que el fenómeno de la turistificación está ocasionando en la sociedad sevillana", explicaba Sevilla se Muere.

Sevilla se Muere insistía en que las declaraciones de la delegada "solo sirven para reafirmar la sospecha que todos tenemos, la alarmante deriva turistificadora en la que está inmerso el actual equipo de gobierno".

La protesta en la calle Mateos Gago. / M. G.

La pasada semana, el gobierno municipal y la oposición se volvieron a sentar para tratar de alcanzar una postura común en este asunto. El gobierno local nologró llegar a un acuerdo en este delicado asunto con los grupos de la oposición. "La oposición sigue impidiendo limitar los pisos turísticos", lamentó el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, quien informó de que ningún grupo ha respaldado las propuestas "efectivas" del gobierno local para limitar este tipo de vivienda. Medidas que, según De la Rosa, se llevarían a cabo mientras se licita el estudio para frenar el crecimiento de dichos inmuebles en la ciudad.

Por su parte, la oposición denunció la postura “inamovible” de los popular. Así lo refirió el concejal socialista, Fran Páez, que lamentó que al alcalde “se le llene la boca diciendo que en Sevilla no cabe un piso turístico más y luego no acepte ninguna propuesta de la oposición”. “Nos niega, por ser arbitraria, que la limitación pase del 10% al 2%, lo que supondría no otorgar ninguna licencia más, cuando esto representa el interés general de los sevillanos”, añadió Páez.