Sevilla pierde su cine más barato con el cierre del centro comercial Zona Este

El centro comercial Zona Este pondrá fin a su actividad el próximo 1 de diciembre, tras 19 años en funcionamiento, manteniendo en activo únicamente el gimnasio del recinto. Según han confirmado fuentes del complejo, la clausura afectará a todos los negocios aún operativos, incluido su cine, que adelantará su cierre a mediados de noviembre.

Por el momento, el futuro del espacio comercial permanece incierto, aunque se baraja la posibilidad de que en su lugar se levante un nuevo hotel.

Desde su apertura, el cine de Zona Este fue uno de los principales atractivos del centro comercial, convirtiéndose en el favorito para los vecinos de Sevilla Este y barrios cercanos gracias a su oferta variada y sus tarifas competitivas. Con 10 salas y cerca de 3.200 butacas, el recinto ofrece una cartelera constantemente actualizada con los últimos estrenos cinematográficos.

El cierre de este complejo supone también la desaparición del cine más barato de Sevilla capital. Sus tarifas —4,20 euros la entrada ordinaria entre semana, 5,20 euros los fines de semana y festivos y el “Día del Espectador” a 4 euros los miércoles— lo situaban muy por debajo del resto de cines de la ciudad.

En comparación, el Cine Los Arcos, gestionado por Unión Cine Ciudad, tiene precios de 4,75 euros entre semana, 5,75 euros en festivos y un día del espectador a 4,50 euros, lo que representa un incremento aproximado del 13% respecto a Zona Este en las tarifas más bajas.

Más notable es la diferencia con Avenida 5 Cines (7,80 euros la entrada ordinaria) o el Cine Cervantes (7,50 euros), donde el coste medio de una sesión puede superar en torno al 75% los precios de Zona Este.

Nervión y Lagoh, los más caros de la capital

El contraste se acentúa aún más si se comparan las tarifas con los cines de mayor categoría de la ciudad. El cine de Nervión Plaza (Mk2 Cinesur), uno de los más frecuentados por su ubicación céntrica y equipamiento premium, cobra 9,50 euros la entrada general, más del 125% más caro que el cine de Zona Este en días laborables.

Por su parte, el Yelmo Lagoh, ubicado en el centro comercial homónimo, alcanza los 11,40 euros por entrada, lo que supone un incremento de más del 170% respecto al precio estándar de Zona Este. Incluso en su día más económico, el miércoles, el precio del Lagoh (6,90 €) continúa siendo un 72% superior al de Zona Este en esa misma jornada.

El Cine Plaza de Armas (Odeon), por otro lado, mantiene precios más moderados —4,50 euros entre semana y 5,50 euros en fin de semana—, aunque sigue situándose ligeramente por encima del cine de Zona Este, que se mantenía como la opción más accesible sin depender de promociones o descuentos por edad.

De este modo, con el cierre del centro comercial y de su cine, Sevilla se despide de la opción cinematográfica más económica y accesible de la capital, un espacio que durante casi dos décadas ha ofrecido a miles de vecinos la posibilidad de disfrutar del séptimo arte a precios populares.