Sevilla tiene un plan para limitar el riesgo del arbolado de zonas privadas abiertas al público

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del servicio de Parques y Jardines, ha activado un contrato para la evaluación exhaustiva y la intervención urgente sobre el arbolado y las palmeras que, aunque se encuentran en suelo privado de comunidades de vecinos o entidades, constituyen un grave peligro potencial para la ciudadanía y la infraestructura urbana debido a décadas de malas prácticas de poda y falta de inventario. El contrato, con un presupuesto total estimado de 478.221,90 € (IVA incluido) para dos años, busca alinear la gestión de estos ejemplares con los estándares de conservación municipal.

La dirección general de Arbolado, Parques y Jardines ha puesto en marcha este Plan de Gestión de Riesgo ante la necesidad de actuar en una vasta masa arbolada que, a pesar de ser propiedad de entidades privadas o comunidades, se ubica en viarios o zonas comunes abiertas al uso público general. El servicio ha tenido que atender "innumerables situaciones de caída de árboles, ramas desgajadas y actuaciones inminentes" en los últimos años, lo que demuestra la seriedad del riesgo y la necesidad de poner en práctica este contrato.

Arboleda en zona residencial de Reina Mercedes. / Juan Carlos Vázquez

El nuevo contrato de gestión del arbolado de Sevilla hay que entenderlo como un Plan Renove de seguridad forestal urbana, donde el Ayuntamiento asume temporalmente la figura de un inspector técnico de edificios (ITE) especializado en árboles. Si bien las comunidades son dueñas de su patrimonio verde, el riesgo que presentan estos "ejemplares estructuralmente deficientes" para el peatón común obliga a la administración a intervenir, utilizando cirugía de precisión (arboricultura especializada) para revertir décadas de daño estructural causado por podas amateur, asegurando que el espacio privado de uso público no se convierta en una trampa inesperada.

El problema central radica en que muchos de estos árboles adultos y de gran porte fueron ubicados sin criterio técnico y han sufrido históricamente décadas de malas prácticas en su manejo, principalmente las podas de "terciado" y "desmoche". Estas técnicas son consideradas inaceptables en arboricultura moderna. El desmoche y el terciado provocan que la nueva brotación esté anclada solo a las capas superficiales de la estructura principal, generando enlaces inestables y aumentando significativamente el riesgo de caída y fractura de ramas, sobre todo bajo condiciones meteorológicas adversas. Esta mala gestión consigue el efecto contrario al deseado: en lugar de un árbol más seguro, se logra un ejemplar con mayor riesgo, vulnerable a plagas y enfermedades, y que implica altos costes de mantenimiento en podas de reequilibrio reiteradas.

Los Remedios, calle Santa Fe. / Juan Carlos Vázquez

El ámbito territorial del contrato abarca zonas privadas abiertas de uso público en toda la ciudad de Sevilla. El documento proporciona un listado extenso, no limitativo, de barriadas en diversos distritos donde se actuará, incluyendo:

Bellavista Palmera: Bloques de Calle Tarfia, Conjunto Residencial Avenida de Reina Mercedes.

Bloques de Calle Tarfia, Conjunto Residencial Avenida de Reina Mercedes. Sevilla Este: Parque Alcosa (traseras y patios), Calles del Terciario no recepcionado.

Parque Alcosa (traseras y patios), Calles del Terciario no recepcionado. Los Remedios: Calles Virgen de la Estrella, Virgen de Aguas Santas y Santa Fe, Tablada.

Calles Virgen de la Estrella, Virgen de Aguas Santas y Santa Fe, Tablada. Nervión: Núcleos Residenciales Las Palmeritas, Condes de Bustillo, y varias manzanas delimitadas por vías importantes como Ramón y Cajal y Marqués de Nervión.

Núcleos Residenciales Las Palmeritas, Condes de Bustillo, y varias manzanas delimitadas por vías importantes como Ramón y Cajal y Marqués de Nervión. Norte: Calle Ojiva y Arbotante, Papchina, Los Mares, Las Almenas, Parque Atlántico, Las Dalias.

Calle Ojiva y Arbotante, Papchina, Los Mares, Las Almenas, Parque Atlántico, Las Dalias. Sur: Tiro de Línea, Santa Genoveva, Híspalis, Martínez Montañés y Antonio Machado.

Tiro de Línea, Santa Genoveva, Híspalis, Martínez Montañés y Antonio Machado. Triana: Sectores Patrocinio (Virgen de la Estrella y Numancia) y Turruñuelo.

Sectores Patrocinio (Virgen de la Estrella y Numancia) y Turruñuelo. Macarena: Macarena 3 Huertas, Dr. Barraquer, Pinos Flores y El Torrejón, entre otros.

Macarena 3 Huertas, Dr. Barraquer, Pinos Flores y El Torrejón, entre otros. Casco Antiguo: Huerto del Rey Moro.

Huerto del Rey Moro. Cerro-Amate: Santa Aurelia.

Virgen de Aguas Santas. / Juan Carlos Vázquez

El contrato, con un plazo de ejecución de dos años (más dos prorrogables), se estructura en dos capítulos esenciales que deben ser asumidos por el adjudicatario para asegurar operatividad y optimización de recursos.

El contrato destina 7.500 euros para el análisis, la evaluacio y la gestuón del riesgo. Este capítulo se centra en la evaluación técnica y sistemática del arbolado. Las labores incluyen:

Actualización del Inventario y filtro inicial: Revisión del inventario del contrato anterior e inclusión de nuevas barriadas, registrando datos dendrométricos.

Revisión del inventario del contrato anterior e inclusión de nuevas barriadas, registrando datos dendrométricos. Inspección visual F0: Primera aproximación de los inspectores para tomar decisiones sobre la necesidad de posteriores fichas de inspección.

Primera aproximación de los inspectores para tomar decisiones sobre la necesidad de posteriores fichas de inspección. Fichas de Inspección de Riesgo F1: Inspección visual documentada para arbolado potencialmente de riesgo, excluyendo ejemplares recién plantados o jóvenes de menos de ocho metros.

Inspección visual documentada para arbolado potencialmente de riesgo, excluyendo ejemplares recién plantados o jóvenes de menos de ocho metros. Fichas de Inspección de Riesgo F2 (VTA): Informes individualizados, bajo petición, utilizando el método VTA (Visual Tree Assessment) de la International Arboricultural Society. Estas inspecciones requieren personal especializado y, si es necesario, el uso de plataformas elevadoras (PEMP) o podadores especialistas en técnicas de trepa con certificación European Tree Worker .

Informes individualizados, bajo petición, utilizando el método de la International Arboricultural Society. Estas inspecciones requieren personal especializado y, si es necesario, el uso de plataformas elevadoras (PEMP) o . Registro histórico de incidencias: Creación de un registro que recoja datos sobre colapsos o fallos de arbolado y sus causas.

Todos los datos generados deben ser registrados y volcados en tiempo real al software municipal Arbomap.

Actuaciones de reducción de riesgo

Nervión, Las Palmeritas. / Juan Carlos Vázquez

Este capítulo, dotado con 387.724,71 euros se refiere a la ejecución de trabajos de campo destinados a minimizar el riesgo. La previsión económica para los dos años incluye:

Podas de seguridad y reformación: 520 unidades estimadas, incluyendo 220 podas en árboles de menos de 200 cm de perímetro de copa (PC) y más de 14 metros de altura (P4, 126.852,00 euros) y 300 podas en árboles de altura inferior a 14 m (P5, 90.984,00 euros).

520 unidades estimadas, incluyendo 220 podas en árboles de menos de 200 cm de perímetro de copa (PC) y más de 14 metros de altura (P4, 126.852,00 euros) y 300 podas en árboles de altura inferior a 14 m (P5, 90.984,00 euros). Eliminación de ramas fracturadas: 440 unidades estimadas, con diferentes costos según la altura y el método (con plataforma o mediante trepa).

440 unidades estimadas, con diferentes costos según la altura y el método (con plataforma o mediante trepa). Apeos (tala): 55 unidades estimadas de apeo y rebaje de tocón.

55 unidades estimadas de apeo y rebaje de tocón. Saneamiento de Palmeras: 230 unidades estimadas, incluyendo el apeo controlado de palmeras de más o menos de 14 metros.

Las labores de poda se guiarán por técnicas de arboricultura moderna, evitando dejar muñones y buscando un aspecto lo más natural posible. La poda de seguridad consiste en la eliminación de ramas secas, rotas, enfermas, tocones antiguos, chupones, rebrotes de raíz y tronco, y horquillas débiles. En caso de apeo de un árbol seco o peligroso, el tocón debe ser rebajado 15 cm bajo el nivel del terreno (en praderas) o eliminado completamente (en alcorques), para evitar riesgos de tropiezos.

El servicio también requiere una respuesta rápida debido a la naturaleza del riesgo:

Servicios urgentes: Aquellos que impliquen caídas de ramas o árboles que causen daños personales o materiales graves, deben ser atendidos de manera inmediata , incluso fuera del horario laboral habitual o en días festivos, a criterio del Responsable del Contrato o el CECOP.

Aquellos que impliquen caídas de ramas o árboles que causen daños personales o materiales graves, deben ser atendidos de , incluso fuera del horario laboral habitual o en días festivos, a criterio del Responsable del Contrato o el CECOP. Servicios no urgentes: Tienen un plazo de ejecución de 48 horas. Sin embargo, el inicio de los servicios que no tengan carácter de urgente podrá exigirse en un plazo de 72 horas.

Redencial Condes de Bustillo, en Ramón y Cajal. / Juan Carlos Vázquez

El Ayuntamiento exige que la empresa adjudicataria cuente con un Técnico Especialista en Arboricultura (TEA), con formación universitaria (Ingeniería Forestal, Agronomía o similar) y al menos dos años de experiencia en gestión de riesgo en municipios de más de 200.000 habitantes. Este TEA será el responsable máximo y el interlocutor oficial.

La empresa está obligada a proveer la formación (20 horas anuales) al personal adscrito al contrato, enfocada en la cumplimentación de fichas de inspección de riesgo y el uso de la aplicación Arbomap. Además, se destinará un recurso preventivo en todos los trabajos que operen plataformas, grúas o se realicen mediante técnicas de trepa, garantizando que siempre trabaje más de una persona en cualquiera de las tareas encomendadas.

El contrato tiene como objetivo adaptar los ejemplares intervenidos a los estándares de conservación del Servicio de Parques y Jardines, eliminando el peligro confirmado tras un informe técnico que acredite el riesgo.