Sevilla reúne a una treintena de expertos de toda España en las IV Jornadas Nacionales de Sexología

Sevilla reunirá a un centenar de profesionales de la Salud y la Educación y más de una treintena de ponentes expertos en sexología durante la celebración el próximo fin de semana de las IV Jornadas Nacionales de Sexología. Un actividad organizada por la delegación hispalense del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental que acogerá conferencias, mesas redondas y talleres, así como la presentación de comunicaciones y pósteres.

Bajo el título Acercando la ciencia sexológica a profesionales de la Salud y la Educación, la actividad, que cuenta con reconocimiento científico-sanitario de la Junta de Andalucía, tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre de 2024 en el hotel Novotel Sevilla, en horario de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas.

Las jornadas tienen como principales objetivos ser un espacio de encuentro entre profesionales de diferentes ámbitos para abordar las dificultades, creencias y temores que dificultan su trabajo con las personas, y para aportar luz, conocimientos y experiencias que sirvan de guía en el camino de incluir en su mirada profesional este aspecto esencial del ser humano: su sexualidad. La actividad se presenta además como un espacio para visibilizar la Sexología como área de trabajo dentro de la Psicología.

El cartel que anuncia la actividad en Sevilla. / M. G.

Con ponentes de prestigio en este ámbito, como el presidente de la Sociedad Española de Intervención Sexológica (SEIS), Manuel Lucas Matheu, la presidenta de la Sociedad Internacional de Especialistas de Sexología (Sísex), Miren Larrazábal Murillo, la directora del Instituto Iberoamericano de Sexología, Francisca Molero Rodríguez, o el profesor titular y asesor del Vicerrectorado de Igualdad, Sostenibilidad e Inclusión de la Universidad de Granada, Miguel Lorente Acosta, entre otros muchos.

De forma desglosada, el programa incluye las mesas redondas de ponencias Cuerpos, que sienten y hablan, Actualización en sexología, Sexología médica y Dónde estamos y hacia dónde vamos; además de las conferencias Intersectionalities: From laboratory sex research to clinical guidelines for sexual difficulties, A propósito de la masculidad: identidad, cultura y consecuencias; y los talleres sobre Climax: Terapia sexológica y crecimiento erótico. Una propuesta lúdica”, “Juguetes de placer: Revolucionando la intimidad (Tuppersex), Herramientas para el abordaje de la sexualidad en personas que practican Chemsex, Actualización LGTBIQAP+: ¿Significan lo mismo diversidad sexual y de género y comunidad LGTBIQA+?, Inteligencia erótica y seducción, BDSM para acompañar como profesionales y Sexoestima: Del cuerpo a la palabra.

Lasn jornadas están dirigidas a profesionales y estudiantes de Psicología, Medicina, Enfermería, Trabajo Social, Educación Social y Ciencias de la Educación, así como de otras disciplinas relacionadas con la temática.