Sevilla suma 45 nuevos Bomberos que ya han tomado posesión de sus cargos

El gobierno local de José Luis Sanz ha aprobado este viernes el nombramiento de los 45 nuevos Bomberos que tomarán posesión de sus cargos en unas horas.

En materia de Policía Local también se han aprobado las Bases y anexo que regulan la convocatoria para la provisión del puesto Jefe de la Policía Local, mediante el procedimiento de libre designación, así como la convocatoria del procedimiento de libre designación para cubir este puesto. Hasta ahora este puesto estaba nombrado de forma provisional.

El portavoz Juan Bueno ha destacado que, por primera vez en muchos años, el Ayuntamiento de Sevilla está incorporando Bomberos nuevos, reforzando el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de nuestra capital.

Y añade que el gobierno de José Luis Sanz demuestra una vez más su compromiso con el cuerpo de Bomberos.

"No solo aumentamos la plantilla, sino que estamos aprobando reformas en distintos parques y aumentando las dotaciones de vehículos y material, porque nuestros bomberos, que se juegan la vida en su trabajo, merecen tener condiciones de primera y por ello estamos trabajando", ha declarado.

Toma de posesión de los 45 Bomberos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este viernes la toma de posesión de los nuevos agentes de Bomberos en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. Además, este viernes se ha presentado la nueva bomba nodriza pesada, un camión que mejorará la capacidad de penetración de los bomberos en zonas de difícil acceso con una inversión de cerca de medio millón de euros.

Las 45 nuevas plazas suponen la mayor incorporación de los últimos años en la plantilla de los Bomberos de Sevilla. Sanz ha destacado que “seguimos avanzando en cuestiones de personal con los bomberos, en breve se iniciaran las pruebas de la convocatoria de 67 nuevas plazas, les anuncio que en cuestión de días saldrá la lista definitiva de opositores y la fecha del primer examen”.

A estos bomberos recién incorporados hay que sumar la llegada de nuevo camión autobomba nodriza pesada que según ha explicado el alcalde se acaba de recepcionar. Un camión de cerca de medio millón de euros, concretamente 494.000 euros, que cuenta con una capacidad de hasta 15.000 litros. Este vehículo con capacidad 8 x 6 todo terreno, mejorará la capacidad de penetración de los bomberos en zonas de difícil acceso como pueden ser los barrios periféricos y algunas zonas donde se producen incendios de forma recurrente con las altas temperaturas. Además, cuenta con una tecnología que permite una extinción más eficaz en incendios industriales, incendios en los que se vean involucradas mercancías peligrosas e incluso en accidentes de aeronaves. Llegando a lanzar hasta 4.000 litros por minuto lo que permite garantizar el abastecimiento de agua en trabajos en los que el suministro es el principal problema con el que se enfrentan los bomberos. “Porque la mejor herramienta ante las emergencias es la prevención” ha añadido el alcalde.

Sanz ha recordado que “en total tenemos prevista una inversión en mejoras de dotación que ascenderá a los 5 millones de euros en este mandato. A día de hoy ya se han invertido en torno a 2 millones en diversas mejoras los camiones, la adaptación de la ambulancia, la mejora de los materiales para los rescates en altura, o la renovación de los cascos de intervención, entre otros. En cuanto a los proyectos de renovación de los parques, que quedaron paralizados hace años, está prevista una inversión de 15 millones de euros en mejoras de los cuatro parques que tiene actualmente la ciudad”.

El alcalde ha insistido en el compromiso del gobierno local por seguir incrementando la plantilla de los bomberos y continuar mejorando su dotación y los parques. "Para este gobierno es una prioridad dotar a la plantilla de la los bomberos de más personal, mejores parques y mejor dotación, no perdáis nunca la ilusión que hoy se dibuja en vuestras caras”, ha concluido Sanz dirigiéndose a los nuevos bomberos.