La Policía Local incorpora a 53 nuevos agentes: "Sevilla es una ciudad segura en líneas generales"

Algo más de medio centenar de agentes, 53 para ser exactos, han tomado este viernes posesión de sus plazas como policías locales de Sevilla. Son 46 hombres y 7 mujeres que aprobaron la oposición de 2021. La convocatoria era de 102 plazas, así que todavía faltan varias decenas de efectivos por incorporarse. De aquí a finales de 2025 está previsto que lo hagan los 37 que en los próximos días culminarán su formación en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. Y a principios de año ya empezaron a trabajar otros 12 efectivos provenientes de otras localidades más un intendente. La idea, según ha expuesto el alcalde, es que su mandato termine con unas 400 nuevas plazas convocadas. "Sevilla es una ciudad segura en líneas generales, pero queremos que sea más segura", ha proclamado durante el discurso de "enhorabuena y bienvenida" a los nuevos funcionarios.

El acto se ha celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento, que como suele decirse estaba hasta la bandera entre los nuevos policías, sus familiares, altos mandos y miembros de la Corporación municipal. Los agentes han jurado (la inmensa mayoría) o prometido (sólo cuatro) su cargo, con la solemnidad del evento en sí y del escenario pero también en un contexto de familiaridad, fotografías, llantos de algún que otro bebé en brazos de una de las protagonistas o un niño que cada vez que escuchaba un juramento repetía "yo juro", y así hasta 49 veces.

Tras el desfile de los 53 nuevos funcionarios, el alcalde se ha dirigido a ellos para darles la "enhorabuena" y la "bienvenida". "Sevilla es la mejor ciudad del mundo y la Policía Local aspira a ser la mejor Policía Local del mundo", ha empezado diciendo Sanz. "Sevilla es una ciudad segura en líneas generales, pero queremos que sea más segura", ha añadido antes de recordar que estos policías proceden de la convocatoria de 2021... y de reconocer que Sevilla necesita más efectivos y mejores infraestructuras pese a todo.

"Es difícil encontrar una capital europea que soporte el nivel de eventos que se celebran en Sevilla. Se suplen con mucha vocación de servicio y capacidad de sacrificio y esfuerzo, pero nuestra obligación es mejorar los equipos y seguir incrementando la plantilla", ha comentado. En ese sentido ha enumerado que convocó 70 nuevas plazas en 2023, 48 en 2024 y 50 en 2025. Y de cara al año que viene, su objetivo es que "con el presupuesto de 2026 se puedan sacar otras 100". Como ya advirtió cuando fue elegido alcalde, su intención es convocar 400 nuevas plazas en total durante este mandato. Convocar, lógicamente, significa abrir el proceso de oposiciones correspondiente, no incorporar los agentes a la plantilla de la Policía Local.