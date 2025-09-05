El Ayuntamiento investiga el desanclaje de un tensor de los toldos de la Avenida

El Ayuntamiento de Sevilla investiga un suceso inédito ocurrido en la Avenida de la Constitución. Uno de los cables que sujetan los toldos recién instalados a las fachadas de los edificios ha sido retirado con el consiguiente riesgo para la estabilidad de la estructura. En concreto, el cable se encontraba fijado en la fachada del número 36 de la Avenida y conectaba con uno de los pilares situados en la esquina del edificio Coliseo.

El cable que tensaba y aseguraba esta pilar de los toldos apareció hace un par de días enrollado en la base del pilar instalado en la esquina de la Avenida con Adolfo Rodríguez Jurado, donde se encuentra el edificio Coliseo. En la fachada de la primera planta del número 36, casi en la esquina, se pueden ver los cuatro agujeros del anclaje que también ha sido retirado. Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento por lo sucedido. Fuentes municipales han explicado que una vez informada la Gerencia de Urbanismo del desanclaje y eliminación del tensor que sujetaba parte de la estructura de los toldos instalados en la Avenida de la Constitución, se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido y tomar las medidas oportunas con los responsables de dicho acto.

Los agujeros de la placa que ha sido retirada. / José Ángel García

Los comercios situados en el entorno, preguntados al respecto, han aseverado que no saben qué ha ocurrido y en ningún momento han presenciado la retirada del cable y el anclaje.

La instalación de los toldos en la Avenida de la Constitución ha terminado esta misma semana con la colocación de los paños en el primer tramo, el más próximo al Ayuntamiento. Unos días antes se pusieron las velas en el espacio final, el que ha sido objeto de este sabotaje, que se encuentra en la desembocadura en la Puerta de Jerez. No obstante, la instalación no se ha podido completar al no dar el visto bueno el Banco de España para que las sujeciones se pusieran en su fachada.