Desprendimientos en la torre de la parroquia de San Pedro

La caída de unos fragmentos de cerámica de la céntrica parroquia de San Pedro este mediodía ha obligado a la Policía Local a a acordonar la zona y a cortar el tráfico en el entorno del templo como medida de seguridad.

Un equipo especialista en trabajos verticales y en altura ha estado revisando la torre después de que esta mañana se hayan producido estos desprendimientos a la calle sin que haya que lamentar daños personales, a pesar de que esta zona del casco histórico es recorrida a diario por muchísimas personas al ser una de las entradas al centro, según han cofirmado a este periódico fuentes de la Archidiócesis de Sevilla.

Hay que recordar que el templo ha sido recientemente restaurado, actuándose en sus cubiertas y fachadas, fundamentalmente.