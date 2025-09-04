Desprendimientos en la torre de la parroquia de San Pedro
La caída de unos fragmentos de cerámica ha obligado a acordonar la zona
La caída de unos fragmentos de cerámica de la céntrica parroquia de San Pedro este mediodía ha obligado a la Policía Local a a acordonar la zona y a cortar el tráfico en el entorno del templo como medida de seguridad.
Un equipo especialista en trabajos verticales y en altura ha estado revisando la torre después de que esta mañana se hayan producido estos desprendimientos a la calle sin que haya que lamentar daños personales, a pesar de que esta zona del casco histórico es recorrida a diario por muchísimas personas al ser una de las entradas al centro, según han cofirmado a este periódico fuentes de la Archidiócesis de Sevilla.
Hay que recordar que el templo ha sido recientemente restaurado, actuándose en sus cubiertas y fachadas, fundamentalmente.
