Sevilla es la tercera ciudad con peor nivel de inglés de España

Un informe internacional sitúa a Sevilla y a Andalucía en los puestos más bajos del ranking nacional de dominio del inglés entre adultos. Según el EF English Proficiency Index (EF EPI) 2025, el estudio global anual elaborado por la organización Education First (EF) a partir de pruebas a 2.2 millones de personas en 123 países, la capital hispalense se posiciona como la tercera ciudad con peor nivel de España, mientras que la comunidad autónoma andaluza ocupa el tercer puesto por la cola a nivel regional.

El análisis, considerado el más completo del mundo en esta materia, otorga a Sevilla una puntuación de 535 puntos, situándola solo por encima de Tarragona (505) y Murcia (535) en la clasificación por ciudades españolas. Esta puntuación está muy por debajo de la media nacional, establecida este año en 540 puntos, y a una distancia considerable de las ciudades líderes: Vigo (569), A Coruña (567) y Barcelona (566).

A nivel autonómico, el panorama para Andalucía tampoco es alentador. Con 526 puntos, la comunidad se sitúa como la tercera con peor nivel de inglés, solo superando a Extremadura (514) y Castilla-La Mancha (509), que cierran la tabla. La media andaluza se encuentra significativamente por debajo de la española y muy lejos de las regiones con mejor dominio del idioma: Galicia (563), La Rioja (560) y la Comunidad de Madrid (553).

El contexto nacional

España, en su conjunto, ocupa el puesto 36 a nivel mundial y mantiene una calificación de dominio moderado del inglés, con una ligera mejora de dos puntos respecto al año anterior, hasta los 540. El informe destaca que el nivel más alto se concentra en adultos de 26 a 30 años, mientras que el grupo de 18 a 25 aún no recupera los niveles prepandemia.

Uno de los datos positivos a nivel nacional es que la brecha de género en competencia lingüística continúa reduciéndose por segundo año consecutivo. Sin embargo, el análisis por habilidades revela un desequilibrio preocupante: los españoles muestran una fortaleza en lectura (558), una habilidad receptiva, pero presentan grandes desafíos en la producción activa del idioma, especialmente en expresión oral (462), la competencia con la puntuación más baja. La comprensión auditiva (525) y la expresión escrita (506) se sitúan en niveles intermedios.

Clasificación completa: del norte al sur

El ranking autonómico dibuja una clara división geográfica. Tras las tres líderes, completan el grupo por encima de la media nacional Cataluña (547), País Vasco y Cantabria (550), Asturias (552), Navarra (553), Aragón (540) y Castilla y León (542). Por debajo, además de las ya mencionadas, se encuentran la Comunidad Valenciana (537), Canarias (539), Islas Baleares (534) y la Región de Murcia (529).

En la lista de ciudades, tras las mejor posicionadas, figuran Valencia (564), Zaragoza, Granada y Gijón (562), Madrid (560), Santa Cruz de Tenerife (560), Las Palmas (559), Oviedo (554), Bilbao (553), Palma (549), Málaga (545), Salamanca (545), Valladolid (543) y Alicante (540). Sevilla (535) y Murcia (535) comparten la parte baja de esta tabla intermedia-baja, solo superadas por las ya citadas Tarragona y Granada.