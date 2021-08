"Los sevillanos son ya muy conscientes del engaño de Espadas"

-Parece que tiene usted todas las papeletas de repetir como candidata a la Alcaldía. Incluso puede que sea la única de 2019 que lo vuelva a ser en las próximas.

-Bueno, es señal de que Vox es un partido estable, que ha llegado para quedarse y que tiene un sello propio e invariable. También es señal de que se toma muy en serio la municipalidad, por más que algunos medios quieran decir que no tenemos discurso local, cuando lo que ocurre es que no se molestan ni en leer nuestras notas de prensa donde detallamos religiosamente nuestra actividad. Evidentemente aún quedan dos años y pueden pasar muchas cosas de aquí a las próximas elecciones, y yo también tengo claro que mi futuro será el que decida el partido porque estoy a su entera disposición, pero a su pregunta, yo estaría encantada y orgullosa de repetir, ojalá así sea. Además, personalmente y como sevillana, no me gusta que los portavoces utilicen su posición en el Ayuntamiento de una de las cuatro grandes capitales de España, como trampolín personal de cara a su carrera política. Entre unos y otros la ciudad está desesperanzada, pero me gustaría decirles a los sevillanos que tienen en Vox un aliado estable, fuerte y duradero que trabajará duro para poner a Sevilla donde se merece, que es en lo más alto dentro de las capitales de España.

-¿Cómo le afecta en la política municipal el control férreo que ejerce su partido desde Madrid? ¿Le condicionan en exceso los posicionamientos que dicta Madrid? Ahora su partido rompe con el PP.

-Realmente no, pienso que es todo lo contrario. El votante de Vox sabe perfectamente lo que vota y que no le vamos a fallar, ya sea en el Ayuntamiento de Sevilla o en el de Toledo. Al final a todos los españoles les preocupan los mismos asuntos, aunque obviamente a cada institución le piden que ejerza su competencia. Un sevillano, como cualquier otro ciudadano de cualquier lugar de España, no quiere para sí paro, pobreza, suciedad, inseguridad, desprecio a sus tradiciones (San Fernando), perjuicio a la familia en favor de la inmigración ilegal, okupaciones ilegales de viviendas… Si se fija son problemas vecinales que a la larga, todos generan problemas de convivencia. Y un Ayuntamiento también está para eso.

-El alcalde se tendrá que marchar más pronto que tarde. El PP ha cambiado de portavoz. ¿Cómo ve la situación? ¿Le saca usted el suficiente partido a estos vaivenes?

-La situación me da pena, la verdad. Pero a la vez demuestra por qué Vox sube en votos cada vez que hay elecciones, sean donde sean. Y es cierto, el ejemplo de Sevilla es sintomático. Yo creo que a nivel municipal existe un irreal concepto de que Vox no llega al sevillano, quizás provocado de forma tendenciosa por ciertos sectores. Y lo llamo irreal porque los vecinos no me transmiten eso en cada visita y en cada barrio, nos felicitan por la labor que hacemos, nos dan ánimo, nos dan las gracias por ser valientes y decir las cosas que ellos dirían si pudieran... El discurso más común que recibimos es que somos el único partido que trasladamos al Ayuntamiento los problemas reales de los sevillanos, mientras socialistas y populares se dedican a sus riñas con tintes andaluces. No es infrecuente que vaya a un bar o restaurante y los camareros me pidan si llevo en el bolso pulseras de Vox, me pasó también con los feriantes... Son experiencias que voy acumulando y que nos dan mucho ánimo y fuerza para seguir luchando contra todo y contra “todos” para poner Sevilla, lo primero.

-¿Se siente conocida y reconocida por los sevillanos?

-La verdad es que tengo bastante clara que mi misión es asumir el liderazgo de la oposición a ‘Pedro Espadas’, así me lo transmiten los sevillanos y así tomo el testigo, porque creo que es mi deber. Hace falta en el Ayuntamiento una labor de control y fiscalización de este gobierno socialista que vive de cara a la galería pero que luego es absolutamente inoperante y tiene Sevilla sumida en el más absoluto de los abandonos. Como he dicho con anterioridad, mi experiencia en las visitas que realizamos es muy positiva, me siento muy querida por los sevillanos, me animan mucho a que no decaigamos y me agradecen también que nos bajemos al barro sin distinción de barrio, distrito o estatus social. Y estoy segura que en los dos años que quedan por delante esto se multiplicará exponencialmente. Hoy me conocen mucho más que en 2019 y mucho menos que en mayo de 2023, además es que es pura lógica también.

-¿Quién cree que sucederá a Espadas en la Alcaldía cuando se tenga que dedicar en exclusividad a la política autonómica?

-¿Sinceramente? Ni lo sé ni me importa. Desgraciadamente la deriva socialista será la misma porque todos, sin excepción, siguen el dictado de Pedro Sánchez. Sea quien sea, Sevilla no se merece seguir gobernada por un PSOE que sigue centrado en los intereses de su propio partido y al que Sevilla le importa poco menos que nada y creo que eso ya lo saben los votantes porque comienza a ser bastante evidente.

-¿Cómo es su relación con el PP? Ustedes son sus socios naturales en caso de un posible gobierno de coalición o con apoyos en los Plenos.

-Pues tenemos una relación normal, correcta. La verdad es que procuramos no perder demasiado el tiempo en esas especulaciones porque, como le digo, queda tanto para las próximas municipales que estaríamos cometiendo un grave error si lo hiciéramos. Ahora mismo estamos centrados en realizar nuestra labor de oposición lo mejor posible y trabajar duro y sin descanso para que los sevillanos sientan que tienen una alternativa real, estable y fiable a la que acudir cuando los dos partidos de siempre, encantados con el bipartidismo, como se puede observar cada vez más claramente, comiencen a contarles las mismas “milongas” de siempre para atraer su voto para luego terminar por anteponer sus propios partidos a Sevilla. Eso es lo que queremos evitar y en eso, por suerte o por desgracia, sólo queda Vox.

-¿Ciudadanos se hunde definitivamente?

-La verdad es que parece que sí y las últimas elecciones así lo han demostrado. Es lo que tiene la carencia de una línea política clara, concisa y sin titubeos como la que tiene Vox. Se prestaron para que Espadas los utilizara para pactar con ellos los últimos presupuestos y seguir vendiendo esa imagen que tanto le gusta de “socialista moderado” y que tan falsa ha sido siempre, pero que ahora ya por fin se ha puesto a la vista de todos los sevillanos postulándose como el hombre de Sánchez en Andalucía. Ahora, en los últimos Plenos parece que otra vez han vuelto a criticar al gobierno... Es poco justificable cada cambio de rumbo que pegan. Todo el que da aliento al socialismo con su apoyo se queda sin excusas.

-¿Cuáles de los temas estrellas de su partido, en los que Vox ha abierto debate, son más urgentes desde su punto de vista? Unidad nacional, ideología de genero, fronteras, subvenciones...

-Uff, esto daría para una charla muy larga. Cada asunto tiene su importancia y a su vez todos están vinculados. Una España unida, sin distinciones de personas por sexo o lugar de nacimiento, donde el dinero se quede en el bolsillo de los españoles y con las familias fortalecidas ante el acoso de la multiculturalidad, desembocan todos en el mismo punto: una España fuerte que repercutirá en el bienestar del país y de sus habitantes.

-Defina al alcalde Juan Espadas.

-Pues mire, se lo dije a él mismo en el último Pleno. Ha pasado de ser un alcalde inoperante, incapaz de solucionar los problemas de esta ciudad, a ser un Alcalde ausente, centrado en su agenda andaluza. Pero es que ahora también hemos descubierto que está sordo y ciego, porque se niega a reconocer que la ciudad está sucia, es insegura y la pobreza lejos de solucionarse va aumentando. Es un encantador de serpientes, es su gran mérito. A este respecto, a mí siempre me gusta recordar, y lo he hecho en algún que otro Pleno, la frase atribuida a Abraham Lincoln, la de “se puede engañar a algunos todo el tiempo y se puede engañar a todos durante algún tiempo. Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”. Ahora estamos en ese momento en que los sevillanos ya son muy conscientes del engaño al que han sido sometidos y el PSOE lo pagará en las urnas, estoy convencida.

-¿Se siente cómoda en la vida cotidiana del Ayuntamiento o ha sufrido algún tipo de rechazo?

-A veces una echa de menos su vida anterior, donde en mi trabajo sólo tenía la responsabilidad de hacerlo bien, pero no repercutía en algo tan importante para mí como es Sevilla y a su vez España. Cuando llego a casa y miro a los ojos a mis hijos pienso que no se merecen el futuro que les espera si esto sigue igual. En el Ayuntamiento el trato con los funcionarios es fantástico, aunque en algún que otro Pleno parece que la educación brilla por su ausencia en algunos concejales a quienes se les permite mucho más que a otros. Pero tampoco me molesta en exceso, ellos mismo se retratan.

-¿El principal problema de Sevilla que debería ser afrontado con urgencia por el Ayuntamiento es...?

-Tener un alcalde que solucione los problemas reales de los sevillanos: el empleo, la seguridad y la limpieza. Y ya luego, si nos sobra el dinero, nos dedicamos a otras cosas. No se puede comenzar continuamente la casa por el tejado.

-¿Debe Zoido tener una calle como la tiene ya Monteseirín?

-Lo que en Vox no concebimos es que un alcalde por el hecho de haberlo sido se merezca tener una calle. Si Zoido se la merece o no, tendrán que decidirlo primero los sevillanos, pero quien no se la merece seguro es Monteseirín, cuya ruina aún siguen pagando los sevillanos con sus impuestos, por ejemplo con Las Setas. Ahí, fuimos de nuevo los únicos que nos opusimos a tal desvergüenza.

-¿Qué opina de que el alcalde de Tomares sea presentado para la Alcaldía de Sevilla?

-Pues que Tomares no es Sevilla y por tanto lo que haya hecho en este municipio no le valdrá absolutamente de nada en el cuarto Ayuntamiento más importante de España. Va a pasar de gestionar un municipio de 20.000 habitantes, el de mayor renta per capita de la provincia, a una ciudad que debe llegar a los 700.000 habitantes y con los barrios más pobres de España. El día y la noche, vamos.

-¿Su partido debe apostar por alguien especial para la liderar la carrera autonómica?

-Me alegra la pregunta porque en mi partido hay muchas personas especiales que están muy bien cualificadas para gobernar en Andalucía y llevar a la práctica ese cambio real que necesita la comunidad. Pero no me compete a mi decidir quién.