Más de 357.000 sevillanos de entre 40 y 50 años deberían vacunarse de sarampión

¿Es uno de los 357.509 sevillanos nacidos entre 1970 y 1980? Si es así y no ha padecido el sarampión, no recuerda si fue vacunado o si recibió las dos dosis que componen la inmunización contra esta enfermedad infecciosa tiene una cita en su ambulatorio. El Ministerio de Sanidad aconseja, que no obliga, a los ciudadanos con entre 40 y 50 años que se vacunen de la Triple Vírica (sarampión, rubeola y parotiditis, conocida como paperas), de acuerdo con la recomendación de la Sociedad Española de Epidemiología.

David Moreno, director del Plan de Vacunaciones Andaluz, suscribe las indicaciones del departamento que dirige María Luisa Carcedo y añade que será el médico de familia el que valore, en cada caso, si es necesaria o no la vacunación para la inmunización del paciente.

La Consejería de Salud y Familias insiste en que "no se ha registrado ningún aumento relevante de casos de sarampión actualmente en Andalucía ni en España". La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye en los países libres de sarampion; no obstante, es cierto que en el territorio nacional se han confirmado 233 casos de afectados por esta dolencia entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2019, pero todos ellos fueron considerados importados o secundarios a éstos y su contagio fue frenado fácilmente.

No sucede lo mismo en el resto de Europa. Un estudio reciente desveló que países como Reino Unido, Albania, República Checa y Grecia, cuatro de los 53 que componen el área europea de la OMS, han perdido el estatus de haber erradicado la enfermedad. Austria y Suiza, por el contrario, lo han logrado.

Los menores de 40 años quedan excluidos de esta recomendación porque, a partir de los años 80, España se incluyó la Triple Vírica en su calendario de vacunación. Sanidad también considera inmunizados a los ciudadanos mayores de 50 años.