El grupo social ONCE enseña su labor “a disposición de la sociedad”.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y la vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos e Inclusión Digital de la ONCE, Patricia Sanz, han inaugurado este lunes en Sevilla la Semana del Grupo Social ONCE que prevé, hasta el próximo viernes, más de 200 actividades en toda Andalucía para enseñar y compartir los valores de la ONCE y del Grupo Social ONCE con los andaluces.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico sostuvo que el Grupo Social ONCE ayuda al Gobierno andaluz “a mejorar nuestros servicios públicos con los ciudadanos en todas las políticas para que tengamos una sociedad más igual y más libre”. “Sois un gran ejemplo de luz y esperanza para muchísimas personas a las que hacéis ver que el sol nazca cuando se ven en la más absoluta oscuridad”, dijo Patricia del Pozo.

A su juicio, no existe democracia plena en una sociedad que no ofrezca las mismas oportunidades para todos. Y la ONCE es -subrayó-, “un referente nacional e internacional de cómo ofrecer inclusión laboral a las personas con discapacidad”. En este sentido animó a los andaluces a que participen en alguno de los más de 200 actos previstos esta semana en las ocho provincias andaluzas para mostrar el modelo social de la ONCE. “Estamos obligados todos a conocer lo que hace la ONCE”, dijo tras llamar al resto de instituciones a reforzar sus vínculos de colaboración con el Grupo Social ONCE “’para hacer grandes los valores de nuestra sociedad, de Andalucía y de España”.

“Queremos compartir lo que somos y lo que hacemos”, afirmó la vicepresidenta de la ONCE, quien destacó que la Organización de servicio a 12.000 personas ciegas totales, 3.100 personas con sordoceguera, y da empleo a más de 71.000 personas en España, el 58% con discapacidad. “Para eso estamos, para responder a las necesidades que surjan en cualquier momento de la vida, priorizando a la discapacidad, pero a disposición siempre de la sociedad”.

Tras la inauguración las autoridades han realizado un circuito para conocer cuál es el proceso de afiliación a la ONCE interactuando con los distintos profesionales que intervienen en ese trámite, visitando la Sala oftalmóloga (para el diagnóstico y medición de la agudeza y campo visual), la Sala óptico (determinación de ayudas ópticas para optimización del resto visual) y la Sala de Rehabilitación Visual (entrenamiento de resto visual).

Este año la celebración de la Semana del Grupo Social ONCE coincide con la campaña puesta en marcha por la Organización para dar a conocer su oferta de prestaciones sociales a la población con baja visión. De ahí que gran parte de las actividades programadas en todos los centros, bajo el lema ‘Los colores son valores’, informará a la población sobre su campaña de baja visión para que conozcan las posibilidades que tendrían aprovechando al máximo su resto visual y mejorando su calidad de vida a través de su afiliación a la ONCE.