La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética clausura en Fibes Sevilla su congreso anual con más de 3.000 personas

La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética -SEPES, ha clausurado este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla la 53º edición de su Congreso Clínico-Científico que se ha desarrollado con un rotundo éxito de asistencia y participación. Durante esta última jornada, SEPES ha hecho entrega de las distinciones más prestigiosas de las áreas odontológicas de la Prótesis estomatológica y la estética dental, que reconocen las mejores investigaciones y artículos clínicos relacionados con estas dos disciplinas de la odontología.

El premio SEPES GASCÓN, la distinción más prestigiosa de la sociedad, se ha concedido en esta edición al artículo Influence of type of restorative materials and surface wetness conditions on intraoral scanning acuaracy, elaborado por Rubén Agustín Panadero que fue publicado en el Journal of Dentist. El trabajo tiene como co-autores a David Macías, Jorge Alonso, Lucía Fernández y Miguel Gómez.

Por su parte, SEPES ha premiado con dos becas de investigación a los trabajos de los doctores Álvaro Limones Burgos y Carmen García-Torres Solano. La Fundación SEPES, que entrega estas becas desde hace más de diez años para apoyar a los jóvenes investigadores, ha destinado este año un total de 34.000 euros.

Como cada año, la sociedad distingue en su congreso a las mejores comunicaciones orales científicas y clínicas elaboradas por profesionales menores de 30 años, un premio que pretende ofrecer un apoyo para la realización de estudios de post-grado. Este año, los ganadores han sido los doctores Belén Morón-Conejo con el Premio SEPES Junior de Investigación y Vasiliki Blathra, con el Premio SEPES Junior Clínico.

Miembros de la Fundación SEPES. / SEPES

Del mismo modo, se ha otorgado el Premio de Comunicación Oral Clínica a Pablo Garrido Martínez; el Premio de Comunicación Oral de Investigación a Nicole Rodrigues; el Premio Comunicación Poster Clínico a Aylin Tapia Párraga; el Premio Comunicación Poster de Investigación a Sabrina Serfaty Porras; el Premio Comunicación Vídeo Clínico a Rocío del Paz García López.

Dentro de su compromiso social, la Fundación de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética apoya anualmente a proyectos solidarios de atención bucodental en los sectores más desfavorecidos de la población. En esta edición se ha acordado reconocer y colaborar económicamente con dos iniciativas de la Fundación Smile is a Foundation: ProBoca el Cambio que se ha ejecutado en Madrid y Smile and See in Zimbawe. Junto a estos dos proyectos, Fundación SEPES apoyará también este año a la Fundación Dental Guipuzkoana por la iniciativa Gabinete Dental Solidario del Colegio de Dentistas de Guipuzkoa y a la Fundación UIC & Associació Salut Sense Sostre por el proyecto Salud bucodental para colectivos sin hogar en Barcelona: acción asistencial-preventiva y concienciación social.

Con la entrega de premios se pone fin a la 53º edición de un congreso que ha estado marcado por la alta participación y asistencia. Más de 3.000 personas han pasado por este cónclave internacional en el que se han celebrado un total de 90 ponencias y en el que han estado presentes más de 300 expositores y 77 stands de las empresas más importantes de la industria odontológica. El congreso reedita así, de nuevo en Sevilla, el éxito de participación que registró en 2015 en la capital hispalense.