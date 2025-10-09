¿Cuáles son los barrios de trabajadores y los barrios de rentistas de Sevilla?

Las desigualdades económicas continúan acentuándose en el municipio de Sevilla. La capital hispalense tiene una renta per cápita de 32.150€ brutos, aunque la estadística de declarantes del IPRF por código postal de la Agencia Tributaria revela notables desequilibrios entre barrios. Entre las rentas de la zona del Casco Antiguo que corresponde al entorno del Salvador, la Catedral y Prado de San Sebastián (50.779€, la segunda más rica de Andalucía) y Torreblanca (11.354€, el barrio más pobre de España) existen 39.425€ de diferencia, según los datos de la declaración de la renta de 2023.

No obstante, las diferencias entre barrios no solo radica en el volumen de renta sino en su origen. En Torreblanca el 72% de la renta proviene del trabajo, mientras que en la parte más rica del Centro, las rentas del trabajo son apenas el 58%. Cabe recordar que el salario medio en el municipio se sitúa en 26.112€ netos.

Al contrario, buena parte de las rentas del barrio más rico de Sevilla corresponden a los rendimientos del capital (15,8%), las actividades económicas (12,24%) y las ganancias patrimoniales (10,53%), con datos residuales en Torreblanca. De hecho, el precio del alquiler marca récords históricos en el Centro (14€/m2). En este sentido, ¿cuál es el origen de la renta de los barrios de Sevilla?

Bellavista, Macarena y Santa Justa-San Pablo, con más de un 80% de asalariados

Existe cierta correlación entre los barrios con una renta media más baja con un mayor porcentaje de rendimientos del trabajo. Así, el distrito de Bellavista-La Palmera-Casco Antiguo-Cerro-Amate-Sur es el segundo más pobre con una renta media bruta de 21.048€, de la que un 85,65% proviene de los salarios. Lo mismo ocurre en el resto de los barrios más humildes de la ciudad:

Este-Norte- San Pablo-Santa Justa (87,31%), renta per cápita de 23.300€

(87,31%), renta per cápita de 23.300€ Este- Macarena-Norte (87,28%), renta per cápita de 23.479€

(87,28%), renta per cápita de 23.479€ Bellavista-La Palmera-Cerro-Amate -Este (83,7%), renta per cápita de 21.697€

-Este (83,7%), renta per cápita de 21.697€ Casco Antiguo-Macarena-Norte (83,28%), renta per cápita de 26.488€

Macarena-Norte-San Pablo-Santa Justa (86,1%), renta per cápita de 28.728€

Bellavista-La Palmera (85,22%), renta per cápita de 29.410€

Este-Norte (84,99%), renta per cápita de 31.162€

Solamente en Nervión-Norte-San Pablo-Santa Justa, con una renta per cápita por encima de la media del municipio (32.235€), los rendimientos del trabajo superan ligeramente el 80%.

Los barrios de rentistas, con el precio del alquiler más caro

En los barrios más ricos, las rentas del capital tienen un peso notable. Por ejemplo, en Casco Antiguo-Este-Nervión-Sur (50.217€) y Nervión-Sur (48.177€), con la segunda y tercera renta per cápita más alta, suponen un 15,86% y 10,16% respectivamente. En Nervión, el precio precio del alquiler alcanza también un máximo histórico de 13,5 euros por metro cuadrado.

Destaca asimismo el caso de Los Remedios-Triana, con una renta media de 49.112€, donde representan el 12,64% de los ingresos. Estos son precisamente los dos barrios con los precios del alquiler más alto después del centro, por encima de los 13,7 euros por metro cuadrado.