Torreblanca encabeza la lista de barrios con menor renta media en España

El barrio de Torreblanca, ubicado en Sevilla, se situó como la zona con menor renta bruta media de toda España durante el año 2023, alcanzando solo los 11.354 euros anuales, según revela la estadística de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) publicada por la Agencia Tributaria hace dos años. Este dato, aunque refleja una situación precaria, supuso una ligera mejoría respecto a los 10.514 euros registrados en 2022.

En el extremo opuesto del espectro económico, el distrito madrileño de La Moraleja en Alcobendas mantuvo su posición como la zona más próspera de España con una renta bruta media de 196.429 euros, experimentando una leve disminución del 0,4% en comparación con el ejercicio anterior. Le siguieron otros enclaves exclusivos como Ciudalcampo y Fuente del Fresno, ambos en San Sebastián de los Reyes (Madrid), con 121.838 euros y 108.354 euros respectivamente.

El análisis de la Agencia Tributaria también situó a Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes de Barcelona en la cuarta posición del ranking de mayor renta bruta, con 107.513 euros, descendiendo dos puestos respecto a 2022 cuando registró 108.472 euros. Completaron el grupo de áreas con rentas superiores a los 100.000 euros anuales los barrios de Muntaner y Pedralbes-Sarriá en Barcelona, así como Somosaguas-Humera en Pozuelo de Alarcón, Aravaca y Salamanca-Goya en Madrid.

Las zonas con menores ingresos en España

Tras Torreblanca, los distritos que registraron las rentas más bajas del país fueron Nou Alacant (Alicante) con 16.868 euros, Cortijos de Marín (Roquetas de Mar, Almería) con 17.210 euros y Carrús-Plaza Barcelona (Elche) con 17.670 euros, evidenciando una notable brecha económica territorial en España.

Para la elaboración de este estudio estadístico, la Agencia Tributaria seleccionó los municipios según tres criterios principales: población superior a 200.000 habitantes, volumen fiscal de más de 100.000 declaraciones de IRPF, o una renta bruta agregada por encima de los 2.200 millones de euros. La mayoría de las localidades analizadas cumplían simultáneamente estos tres requisitos, aunque en algunos casos específicos solo se verificaba alguno de ellos.