El asesinato del Tapón: el jurado declara culpables al Yaki y uno de sus hermanos y deja al tercero sólo como cómplice

Un jurado popular ha establecido este jueves en la Audiencia de Sevilla que los tres hermanos acusados de asesinar a un conocido delincuente de Torreblanca, apodado el Tapón, son en efecto culpables de ese crimen, ocurrido en noviembre de 2022 aunque la víctima falleció casi un año más tarde. Los protagonistas son José Antonio N.N., alias el Yaki, y sus hermanos Manuel José y José Lucas. Ahora bien, el veredicto especifica que los dos primeros acusados fueron los autores materiales del tiroteo que acabó con la vida del Tapón, en especial el Yaki, y que el tercero, José Lucas, sólo actuó como cómplice. Además de este importante matiz, el jurado ha negado al Yaki la atenuante de drogadicción y ha confirmado que "sin el tiroteo no habría fallecido" el Tapón, por mucho que "la causa final" de su muerte fuese un cáncer de pulmón. Si el jurado hubiese pensado que el fallecimiento se debió sólo a la enfermedad, el desenlace del juicio habría dado un giro radical.

Los hechos ocurrieron sobre las 12.15 horas del 19 de noviembre de 2022, aunque esa misma mañana ya había habido una primera discusión en el domicilio de los acusados, en la calle Torrelaguna, a la que el Tapón acudió porque "desaprobaba totalmente" la relación sentimental que había emprendido su hija con la del Yaki. "Se presentó de mal talante y empezó una desagradable discusión", dice el jurado. Más tarde, a la hora antes señalada, la víctima regresó "desarmado" al lugar "para reanudar la discusión", pero para entonces ya lo estaban aguardando.

"Suponiendo que volvería, el Yaki decidió dar muerte al Tapón. Para eso reunió munición y armas y se concertó desde un principio con sus dos hermanos. Al acercarse el Tapón a la puerta, le dispararon con una pistola y al menos una escopeta", ha relatado la portavoz del jurado. Según su informe, el Yaki le disparó seis veces a través de los cristales del coche que conducía su enemigo y "a una distancia de diez metros". En cuanto a sus hermanos, Manuel José alias Gordito "no llegó a disparar o disparó pero no de modo certero", mientras que José Lucas "no efectuó disparo alguno pero ayudó" a sus familiares en el plan mortal.

El Tapón, que tenía 40 años, sufrió “múltiples impactos de perdigones” que impactaron en el cráneo, la cara, los miembros superiores, el tórax y el abdomen. La Policía, no sin cierta sorna, denominó la investigación del crimen como Operación Colador. La víctima acabó en estado vegetativo y falleció el 31 de octubre de 2023. Para entonces se le había detectado un cáncer de pulmón con metástasis en el hígado, pero el veredicto, aunque reconoce que esa enfermedad fue "la causa final de la muerte", agrega un matiz muy relevante de cara al desenlace del caso: "Sin el tiroteo no se habría producido su muerte", ha aclarado el jurado. En este mismo sentido, el veredicto destaca que las heridas producidas por el tiroteo le causaron al Tapón "un coma vegetativo irreversible cuya única salida era la muerte".

En consecuencia, el jurado ha establecido que el Yaki y Manuel José son culpables de "causar la muerte" al Tapón, el primero de ellos "porque quiso y movido por la inquina" que sentía hacia la víctima, pero sin que su presunta drogadicción supusiera una alteración de sus facultades en el momento de perpetrar el crimen. El veredicto, además, indica que confesó los hechos y se declaró como único autor.

Los tres hermanos están en prisión provisional por esta causa desde marzo de 2023. La distancia temporal entre el crimen y su envío a la cárcel se debe a que todos huyeron de Sevilla y tardaron unos cinco meses en ser detenidos. En ese lapso, el barrio vivió episodios de altísima tensión, como el lanzamiento de unos cócteles molotov contra dos viviendas de la familia del Yaki. Las casas ardieron pero al menos estaban vacías.

Las peticiones definitivas

El Ministerio Público solicitó inicialmente veinte años de prisión para cada acusado por un delito de asesinato, un año y medio por un delito de tenencia ilícita de arma corta y nueve meses por un delito de tenencia ilícita de armas largas. También reclamaba que los tres indemnizasen a los padres y los hijos del fallecido con un total de 956.000 euros.

Tras oír el veredicto, la fiscal ha mantenido íntegra su petición respecto al Yaki y su hermano Manuel José y ha rebajado a ocho años de prisión su reclamación respecto a José Lucas como cómplice del asesinato. Las defensas de los dos asesinos, por su parte, han pedido que sean condenados a la pena mínima por ese delito, quince años (con la atenuante de confesión en el caso del Yaki), y también por el de tenencia ilícita. La letrada de José Lucas, por último, ha interesado que a su cliente se le impongan cinco años de reclusión por la complicidad en el crimen y que sea excarcelado a la mayor brevedad posible.