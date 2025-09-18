Estos son los destinos a los que ya se puede volar desde Sevilla vía Estambul

La nueva conexión directa entre Sevilla y Estambul ya es una realidad, desde este miércoles 17 de septiembre. Operada por la compañía Turkish Airlines, la ruta sirve para reforzar el posicionamiento internacional de Andalucía, ofreciendo enlaces que van más allá de la propia ciudad turca. Según ha informado el ejecutivo andaluz en un comunicado, "esta flexibilidad permitirá a los pasajeros conectar con más de 353 destinos en todo el mundo, a través del aeropuerto de Estambul".

En concreto, la Junta hace referencia a 64 destinos en África, 47 en Asia - Pacífico, 37 en Oriente Medio y 27 en América. Por lo tanto, "abre extraordinarias oportunidades tanto para Sevilla como para el conjunto de Andalucía, al facilitar el acceso a visitantes de mercados de largo radio con los que no contamos actualmente con conexión directa", explica Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior.

¿A qué destinos se puede volar desde Sevilla vía Estambul?

Existen muchos rincones en el mundo con los que la capital hispalense no tiene todavía una conexión directa. Ejemplo de ello son Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Seúl (Corea del Sur) o Houston (Estados Unidos), tres destinos para los que es necesario realizar al menos una escala desde la capital hispalense.

Asimismo, también es posible visitar diferentes regiones de África, pasando previamente por Estambul: Johannesburgo (Sudáfrica), Nairobi (Kenia) o Adís Abeba (Etiopía). Turkis Airlines permite también descubrir desde Turquía, lugares como El Salvador o Haití, país para el que no existe una conexión directa desde ningún rincón de España.

Basta con entrar en la página web de la aerolínea para comprobar la gran cantidad de posibilidades que ofrece; ahora también a los viajeros andaluces. "Es la que vuela a más países del mundo", prosigue Bernal. "Esto convierte a Estambul en la puerta de entrada perfecta para atraer viajeros con alto poder adquisitivo, con estancias superiores a la media y un marcado interés por la cultura, la gastronomía y el ocio de calidad".

El mercado turco hacia España vive un gran dinamismo

Como informa la Junta de Andalucía, el mercado turco hacia España atraviesa ahora una época de gran dinamismo. "Solo en 2024, el número de visitantes procedentes de Turquía aumentó un 77,3%, alcanzando los 604.676 turistas, con un gasto total de 844 millones de euros, más del doble que el año anterio". Asimismo, "Andalucía recibió más de 92.000 visitantes turcos, situándose como el tercer destino preferido, tras Cataluña y Madrid".

Con siete frecuencias semanales desde el Aeropuerto de San Pablo, la ruta abre un sinfín de posibilidades para descubrir las diferentes culturas del mundo. En concreto, los vuelos están previstos para realizarse los lunes, miércoles y viernes, con salida a las 11:45 horas. La llegada a Estambul tendrá lugar en torno a ls 17:15 horas y, desde ahí, se emprenderá el vuelo a una amplia oferta de ciudades aún por descubrir, como puede ser Hong Kong, otra de las conexiones para las que se abre una nueva puerta.