Estas son las horas a las que más puede llover en Sevilla este domingo
La llegada de la borrasca Leonardo devolverá la inestabilidad a la capital andaluza, con cielos cubiertos y precipitaciones
Después de una tregua de las precipitaciones el sábado, jornada en la que predominaron los cielos despejados, la inestabilidad atmosférica y la lluvia regresan a Sevilla con el inicio de febrero. De cara a la próxima semana, el tiempo vendrá marcado por un escenario claramente invernal, ya que una sucesión de frentes y borrascas atlánticas mantendrán las precipitaciones de forma casi continuada.
El primer sistema en llegar ya tiene nombre propio: la borrasca Leonardo, que comenzará a dejarse sentir en la capital hispalense a lo largo de este domingo 1 de febrero, aunque será durante la jornada del lunes cuando actúe con mayor intensidad. En concreto, entre la tarde-noche del domingo y la madrugada del lunes, un nuevo sistema frontal entrará por el oeste peninsular, afectando de lleno a la zona occidental de Andalucía. En el caso de Sevilla, las primeras nubes llegarán desde la mañana del domingo, anticipando el cambio de tiempo.
Domingo gris y con riesgo de lluvia en varios tramos del día
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el domingo volverá a estar marcado por cielos cubiertos en Sevilla, con una probabilidad de precipitación repartida en distintos momentos del día. En detalle, Aemet establece un 75% de probabilidad de lluvias entre las 00.00 y las 06.00 horas, que bajará al 60% entre las 12.00 y las 18.00, para volver a repuntar hasta el 75% entre las 18.00 y la medianoche.
Por horas, el organismo oficial prevé acumulados débiles: alrededor de 0,1 milímetros a las 8.00 de la mañana, otros 0,1 mm en torno a las 13.00 horas y una cantidad similar sobre las 23.00 horas. De este modo, el riesgo de lluvia se concentra a primera hora de la mañana, a mediodía y durante la noche, coincidiendo esta última franja con la llegada de la borrasca Leonardo.
El portal especializado eltiempo.es dibuja un escenario muy similar, aunque con algo más de actividad durante la mañana. Según este modelo, se esperan 0,2 mm a las 7.00 horas, 0,7 mm a las 8.00 y 0,1 mm a las 9.00 de la mañana. A mediodía, en torno a las 12.00 horas, podría registrarse el mayor acumulado del día, con hasta 1 mm, tras lo cual el riesgo de precipitaciones disminuiría notablemente hasta la medianoche del lunes 2 de febrero, cuando volvería a existir una probabilidad de 0,2 mm.
En cuanto a las temperaturas, el domingo se moverá en valores suaves para la época, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 17 ºC.
Primera semana de febrero marcada por la lluvia
La influencia de la borrasca Leonardo será mucho más notable el lunes 2 de febrero, jornada para la que Aemet prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día en Sevilla.
El martes, las borrascas atlánticas seguirán afectando a la provincia, con nuevos frentes e inestabilidad generalizada. De momento, la previsión apunta a riesgo de lluvia del 100% también el martes, miércoles, jueves y viernes.
Pese a este panorama húmedo, las temperaturas se mantendrán suaves para esta época del año. Las mínimas partirán de 8 grados durante la semana, mientras que las máximas podrían alcanzar hasta 19 ºC el miércoles y el jueves, consolidando un episodio lluvioso pero sin frío destacado en la capital andaluza.
También te puede interesar
Lo último