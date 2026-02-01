Estas son las horas a las que más puede llover en Sevilla este domingo

Después de una tregua de las precipitaciones el sábado, jornada en la que predominaron los cielos despejados, la inestabilidad atmosférica y la lluvia regresan a Sevilla con el inicio de febrero. De cara a la próxima semana, el tiempo vendrá marcado por un escenario claramente invernal, ya que una sucesión de frentes y borrascas atlánticas mantendrán las precipitaciones de forma casi continuada.

El primer sistema en llegar ya tiene nombre propio: la borrasca Leonardo, que comenzará a dejarse sentir en la capital hispalense a lo largo de este domingo 1 de febrero, aunque será durante la jornada del lunes cuando actúe con mayor intensidad. En concreto, entre la tarde-noche del domingo y la madrugada del lunes, un nuevo sistema frontal entrará por el oeste peninsular, afectando de lleno a la zona occidental de Andalucía. En el caso de Sevilla, las primeras nubes llegarán desde la mañana del domingo, anticipando el cambio de tiempo.

Domingo gris y con riesgo de lluvia en varios tramos del día

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el domingo volverá a estar marcado por cielos cubiertos en Sevilla, con una probabilidad de precipitación repartida en distintos momentos del día. En detalle, Aemet establece un 75% de probabilidad de lluvias entre las 00.00 y las 06.00 horas, que bajará al 60% entre las 12.00 y las 18.00, para volver a repuntar hasta el 75% entre las 18.00 y la medianoche.

Previsión de lluvia por horas este domingo 1 de febrero en Sevilla / Aemet

Por horas, el organismo oficial prevé acumulados débiles: alrededor de 0,1 milímetros a las 8.00 de la mañana, otros 0,1 mm en torno a las 13.00 horas y una cantidad similar sobre las 23.00 horas. De este modo, el riesgo de lluvia se concentra a primera hora de la mañana, a mediodía y durante la noche, coincidiendo esta última franja con la llegada de la borrasca Leonardo.

Previsión de lluvia por horas este domingo en Sevilla / eltiempo.es

El portal especializado eltiempo.es dibuja un escenario muy similar, aunque con algo más de actividad durante la mañana. Según este modelo, se esperan 0,2 mm a las 7.00 horas, 0,7 mm a las 8.00 y 0,1 mm a las 9.00 de la mañana. A mediodía, en torno a las 12.00 horas, podría registrarse el mayor acumulado del día, con hasta 1 mm, tras lo cual el riesgo de precipitaciones disminuiría notablemente hasta la medianoche del lunes 2 de febrero, cuando volvería a existir una probabilidad de 0,2 mm.

En cuanto a las temperaturas, el domingo se moverá en valores suaves para la época, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 17 ºC.

Primera semana de febrero marcada por la lluvia

Previsión meteorológica de la primera semana de febrero en Sevilla / Aemet

La influencia de la borrasca Leonardo será mucho más notable el lunes 2 de febrero, jornada para la que Aemet prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día en Sevilla.

El martes, las borrascas atlánticas seguirán afectando a la provincia, con nuevos frentes e inestabilidad generalizada. De momento, la previsión apunta a riesgo de lluvia del 100% también el martes, miércoles, jueves y viernes.

Pese a este panorama húmedo, las temperaturas se mantendrán suaves para esta época del año. Las mínimas partirán de 8 grados durante la semana, mientras que las máximas podrían alcanzar hasta 19 ºC el miércoles y el jueves, consolidando un episodio lluvioso pero sin frío destacado en la capital andaluza.