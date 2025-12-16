Estas son las horas a las que puede llover en Sevilla este martes

Tras el intenso episodio registrado en las últimas horas, con acumulados cercanos a los 40 litros por metro cuadrado en la capital y varios municipios de la provincia, la inestabilidad meteorológica continuará este martes en Sevilla. La borrasca Emilia, que ya dejó fuertes precipitaciones y tormentas durante la jornada del lunes, seguirá dejando efectos residuales este martes 16 de diciembre, aunque con un escenario mucho más débil.

Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo en Sevilla estará marcado por episodios puntuales de lloviznas durante la primera mitad de la jornada y las primeras horas de la tarde.

En concreto, a las 11.00 horas se esperan registros de 0,1 milímetros, una situación similar a la prevista a las 12.00 horas, cuando podrían repetirse esas precipitaciones muy débiles. El siguiente tramo con riesgo se sitúa a las 14.00 y a las 15.00 horas, con 0,1 milímetros en cada franja, coincidiendo además con un aumento de la inestabilidad atmosférica.

Riesgo de lluvias en Sevilla este martes / Aemet

El episodio algo más destacado llegará en torno a las 16.00 horas, cuando la Aemet prevé hasta 0,4 milímetros, mientras que a las 17.00 horas aún podrían registrarse otros 0,2 milímetros.

Además, entre las 14.00 y las 17.00 horas existe riesgo de tormentas, aunque de carácter débil y muy puntual, en un contexto ya muy alejado de la intensidad vivida durante la tarde y la madrugada del lunes.

Con estos datos, el escenario previsto apunta a precipitaciones débiles y dispersas únicamente hasta las cinco de la tarde, momento a partir del cual la probabilidad desaparecerá y el episodio tenderá a remitir de forma progresiva, dando paso a una tarde más estable en la capital y su entorno.

Estabilidad a mitad de semana y atención al fin de semana

Previsión del tiempo en Sevilla para la tercera semana de diciembre / Aemet

Una vez superado este último coletazo de la borrasca Emilia, Sevilla vivirá el miércoles y el jueves dos jornadas tranquilas, sin riesgo de precipitaciones y con un tiempo mucho más estable.

No obstante, la atención vuelve a situarse de cara al fin de semana, cuando podría llegar un nuevo frente. Aunque la previsión aún puede cambiar, el viernes presenta actualmente un 70% de probabilidad de precipitaciones, mientras que el domingo 21 de diciembre el riesgo se eleva hasta el 80%, lo que apunta a un posible nuevo episodio de inestabilidad en la recta final de la semana.