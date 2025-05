Estos son los municipios de Sevilla en los que hará más calor durante el fin de semana

El calor continúa en Sevilla durante el fin de semana, con temperaturas que van a alcanzar los 42ºC en la capital hispalense. Por ese motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta naranja en la campiña sevillana y Emergencias 112 insta a la población a extremar las precauciones con el fin de minimizar los posibles riesgos.

Se trata de una circunstancia excepcional, al encontrarnos ante los días más calurosos para esta época del año desde 1950. Además, las mínimas no bajarán de los 20ºC en muchas zonas de la provincia, por lo que también se puede hablar de noches tropicales hasta el próximo lunes. Ahora bien, ¿cuáles son los municipios de Sevilla en los que se espera más calor?

Fin de semana en Sevilla: estos son los municipios con más calor

La alerta naranja activida por la Aemet para los próximos días afecta al conjunto de la campiña sevillana. Esto significa que, entre las zonas con mayor riesgo de oscilar en torno a los 40ºC, se encuentran localidades como Sevilla, Lora del Río, Écija, Osuna, Carmona, Utrera, Morón de la Frontera o Lebrija. Sin embargo, no todos ellos presentarán los mismos valores térmicos.

Según las previsiones de la Aemet, la capital alcanzará los 42ºC el sábado 31 de mayo, descendiendo de nuevo a los 40ºC el domingo. Hay que tener en cuenta que el aviso elevado para el primer día de junio es, por el momento, amarillo; de manera que se espera una situación ligeramente más liviana con respecto a las jornadas precedentes.

En lo que respecta al resto de municipios, los pronósticos apuntan a máximas de 41ºC en Écija y Lora del Río para el sábado; mientras que Utrera y Morón de la Frontera no subirán, en principio, de los 40ºC. Por su parte, Lebrija y Osuna alcanzarán los 39ºC; y Estepa, los 36ºC, como uno de los municipios más frescos, al igual que Guadalcanal o Constantina.

Finalmente, las temperaturas descienden de manera generalizada, entre 1ºC y 2ºC, el domingo 1 de junio. Por lo que, el calor seguirá siendo acuciante, pero con valores que ya presagian el regreso a una situación climática más agradable, la cual terminará de asentarse durante la próxima semana.

El tiempo en Andalucía para el fin de semana

En términos generales, el fin de semana comienza en Andalucía con "temperaturas significativamente altas en la vertiente atlántica", informa la Aemet. Además, no solo se esperan noches tropicales (con mínimas no inferiores a los 20ºC), sino también ecuatoriales. Es decir, aquellas en las que el mercurio no desciende de los 25ºC. Este no será el caso en Sevilla, donde la temperatura más baja serán los 23ºC el domingo, pero en Jaén se rozarán como mínimo los 24ºC.

Ante las elevadas temperaturas previstas, Emergencias 112 aconseja extremar las precauciones, especialmente en las zonas con avisos oficiales, como son Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén. Por lo tanto, es importante beber suficiente agua, prestar atención a colectivos vulnerables como los niños, ancianos y enfermos, utilizar ropa fresca y evitar estar en la calle durante las horas centrales del día.