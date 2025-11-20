Estos son los nombres más comunes entre los recién nacidos en Sevilla

El año 2024 dejó un total de 14.057 nacimientos en la provincia de Sevilla, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Un año más, las preferencias de los padres sevillanos muestran tendencias estables, pero también movimientos significativos en la clasificación de los nombres más utilizados.

María lidera por segundo año consecutivo

En el caso de las niñas, el nombre María vuelve a encabezar la lista, con 204 recién nacidas registradas en 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Le siguen Carmen (185) y Lola (171), que mantienen exactamente las mismas posiciones que en el año anterior.

El cuarto y quinto puesto lo ocupan Manuela (165) y Julia (161), seguidas por Lucía (159) y Sofía (128). Este último nombre destaca especialmente: Sofía asciende tres posiciones respecto a 2023, cuando registró 123 nacimientos. El incremento es del 4,07 % respecto al año anterior.

Otro dato relevante es la ausencia de Ana, que en 2023 figuraba en la novena posición con 124 niñas registradas. Sin embargo, en 2024 no aparece entre los diez nombres más frecuentes, lo que refleja una pérdida de popularidad.

El top 10 femenino lo completan Jimena (117) y Martina (109).

Manuel mantiene un liderazgo continuado

En cuanto a los niños, el nombre Manuel continúa siendo el más elegido con diferencia, con 364 bebés registrados. Su liderazgo se mantiene ininterrumpidamente desde 2012, consolidándolo como el nombre masculino más tradicional y estable en la provincia.

La sorpresa del año la protagoniza Gonzalo, que asciende al segundo puesto con 178 nacimientos. En 2023 ocupó la séptima posición con 159, lo que supone un incremento del 11,95 %.

El tercero en la lista es Alejandro (169), seguido muy de cerca por Pablo (168) y Martín (156). A continuación aparecen Álvaro (148), Leo (146) y Mateo (144).

El cambio más llamativo es el de Hugo, que en 2023 se situó como segundo nombre más común con 189 nacimientos. En 2024 cae hasta el noveno puesto con 143, una disminución del 24,34 % respecto al año anterior.

El top masculino lo cierra Antonio, con 126 registros.

Tradición y cambios graduales en la elección de nombres

Los datos del INE reflejan una combinación de tradición —con nombres como Manuel, María o Carmen manteniendo una popularidad muy estable— y cambios graduales impulsados por nuevas preferencias familiares. El ascenso de nombres como Gonzalo o Sofía, así como la caída de Hugo o la desaparición de Ana del top 10, muestran que la elección de nombres continúa evolucionando, aunque Sevilla mantiene una marcada preferencia por los nombres clásicos.