Estos son los polígonos industriales de Sevilla con más demanda

Los Polígonos La Isla y Megapark en la zona sur, que conjuntamente suman más de 5.000.000 m² de suelo, se han convertido en los parques con más demanda de la ciudad. Así lo demuestran que el primero esté saturado y que en el segundo, aún sin terminar de urbanizar, ya residan conocidas empresas logísticas como Grupo Arnedo, Amazon y Conway. Otra zona de incipiente desarrollo cerca de Dos Hermanas es el Polígono Ibarburu, de 1.700.000 metros cuadrados, que ya cuenta con importantes compañías logísticas e industriales como Grupo Ybarra, Grupo Carreras y DIA.

El precio medio de alquiler de la zona Sur alcanzó durante 2025 un nivel medio de 3,1 euros por metro cuadrado al mes, tras un notable incremento interanual del 8,7%, alcanzando los 4,1 euros en sus activos de mayor calidad, fundamentalmente naves logísticas de nueva construcción.

Lo cierto es que el mercado de naves industriales en Sevilla afronta una situación compleja caracterizada por la escasez de instalaciones aptas para uso inmediato, a pesar de la existencia de espacios vacíos en diversos polígonos de la provincia. Según datos el último informe de Inerzia, muchas de las naves disponibles están "desfasadas, no cumplen normativa y requieren inversiones significativas para su puesta en funcionamiento", lo que las excluye del mercado de alquiler a corto plazo.

Además de la falta de oferta de calidad, el mercado sevillano enfrenta "problemas estructurales" relacionados con el suministro eléctrico y la entrada en vigor de nueva normativa de seguridad que endurece las condiciones para establecimientos industriales. Estos factores están condicionando decisiones de inversión y ralentizando proyectos en prácticamente todas las zonas industriales de la provincia.

Suben los alquileres

El mercado de alquiler de naves industriales cerró 2025 con nuevos incrementos de renta, alcanzando un precio medio de 3,20 euros por metro cuadrado al mes. Este dato representa un incremento anual del 5,7% y supone el noveno año consecutivo de subidas, tendencia iniciada tras la recuperación de la crisis en 2015-2016.

Resulta significativo comparar estas cifras con las registradas durante el periodo de bonanza previo a la crisis: en 2007 la renta media alcanzaba los 4,50 euros por metro cuadrado al mes, lo que significa que actualmente, pese a la recuperación sostenida, los precios se mantienen casi un 30% por debajo de aquellos máximos históricos.

Por zonas geográficas, la distribución de rentas presenta variaciones significativas. La zona este cerró 2025 en 2,70 euros por metro cuadrado al mes, mientras que la zona norte, la más económica con menor disponibilidad y demanda, se situó en 2,40 euros. La zona oeste, caracterizada por su carácter comercial, alcanzó los 3,30 euros por metros cuadrado mensuales.

La zona sur registra incrementos importantes, impulsados especialmente por el sector logístico y la presencia del polígono La Isla, principal parque logístico de Sevilla, cerrando en 3,10 euros por metros cuadrado al mes. La zona urbana mantiene los precios más elevados con 4 euros por metros cuadrado mensuales, concentrando principalmente actividades comerciales y de servicios más que industria tradicional.

Hay suelo pero no se construyen naves

A diferencia de la situación con las naves construidas, el mercado de suelo industrial presenta disponibilidad suficiente en prácticamente todas las zonas de Sevilla. De hecho, existen bolsas de suelo urbano apto para construcción en diferentes ubicaciones.

Esta paradoja entre la abundancia de suelo y la escasez de naves operativas refleja el problema estructural del mercado: la falta de promoción a riesgo. Durante 2025 se transaccionaron cerca de 200.000 m² de suelo industrial, adquiridos fundamentalmente por operadores, promotores logísticos y fondos de inversión. La expectativa del sector es que durante 2026 estos actores comiencen a desarrollar proyectos sobre estos terrenos.

La horquilla media de precio del suelo industrial a la venta se sitúa entre los 90 los 120 euros por metro cuadrado, aunque existen parcelas con precios significativamente superiores dependiendo de su ubicación y características. Esta disponibilidad de terreno contrasta con la dificultad para encontrar naves que cumplan los requisitos de normativa, suministro eléctrico y características técnicas demandadas por las empresas.