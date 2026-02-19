La calle Tetuán afianza su título como la calle comercial más cara de Sevilla

El desarrollo de proyectos urbanísticos como Palmas Altas e Isla Natura ha provocado la revalorización de la zona Sur, que ha experimentado un incremento de más del 10% en el alquiler de sus locales comerciales con la llegada de nuevos residentes. Lo mismo ha ocurrido en Los Remedios, distrito que ha experimentado la mayor subida de rentas del conjunto del mercado, acompañada de un mantenimiento del stock disponible. Frente a ello, Tetuán mantiene su hegemonía como la vía comercial más cara de la capital hispalense con un precio de 150 euros por metro cuadrado al mes. De hecho, al cierre de 2025 no ha quedado "ningún local disponible" aunque su rotación "superó el 20%".

Crecen los negocios 'takeaway' en el Centro

Así se desprende del último informe realizado por Inerzia Asesores. El análisis detalla que el mercado de locales comerciales en Sevilla ha cerrado el año 2025 con un comportamiento marcado por el incremento generalizado de las rentas y una escasa disponibilidad de espacios vacíos, especialmente en las zonas consideradas prime: el Centro, Nervión, Los Remedios y Triana. Una realidad que se mantendrá a lo largo de 2026, "con valores de alquiler previsiblemente al alza, mientras que la oferta disponible continuará siendo limitada en los ejes más consolidados".

En este sentido, el casco histórico mantiene "su posición privilegiada" y presenta una horquilla de precios que van desde los 31 euros por metro cuadrado al mes en calle Cuna hasta los 150 euros que alcanza la calle Tetuán. La disponibilidad en este perímetro es extraordinariamente limitada. La mayor oferta de locales vacíos estuvo en O'Donnell y en Reyes Católicos. Por contra, Plaza Nueva, Rioja, Sagasta y la Avenida de la Constitución cerraron el ejercicio sin ningún negocio disponible. Los sectores que predominan en el centro siguen siendo la moda, la restauración y la alimentación de tipo takeaway. Durante 2025, han aumentado los establecimientos "de compra por impulso", que buscan localizaciones céntricas debido a la demanda y al perfil de clientela.

Luis de Morales, gran protagonista de Nervión

En Nervión, Luis de Morales se consolida como gran protagonista con un precio medio de 76,50 euros por metro cuadrado al mes y una tasa de disponibilidad del 2,6%. La Buhaira mantiene un alto grado de interés por parte de los operadores, con niveles de disponibilidad reducidos. Una novedad en el análisis de 2025 es la incorporación de la avenida San Francisco Javier, que "con el bulevar comercial que se ha generado" presenta un precio medio de 20 euros por metro cuadrado.

A diferencia de otras zonas, todas las calles estudiadas en Nervión muestran "un comportamiento más estable, con una evolución muy contenida de las rentas. En esta zona se aprecia un ligero aumento de la disponibilidad, lo que apunta a un contexto más equilibrado entre espacios disponibles y demanda". Pese a ello, el informe señala que "el grado de ocupación sigue siendo alto, consolidando su papel como área comercial madura y de evolución más regular".

El tramo peatonal del Asunción se queda sin locales vacíos

La zona de Los Remedios se ha convertido en la gran protagonista del ejercicio en términos de revalorización inmobiliaria comercial. La calle Asunción, en su tramo peatonal, marca la diferencia con 22 euros por metro cuadrado de media al mes. Le sigue Virgen de Luján con una renta de 17 euros. El conjunto del barrio ha experimentado un incremento superior al 15% en su valor medio, situándose entre las áreas con mayor crecimiento de toda la ciudad.

En Asunción peatonal "prácticamente no hay locales disponibles" -es del 0,8%-, aunque sí se registran espacios libres en el resto de la calle, especialmente en República Argentina y en el tramo no peatonal de Asunción, donde se concentra la mayor tasa de disponibilidad de la zona -un 7,8%-. A pesar de este incremento en la oferta, el número total de locales disponibles es prácticamente similar al del año anterior, lo que indica un equilibrio entre nueva oferta y absorción del mercado.

Enorme atractivo de Triana y la zona Sur

En Triana, el tramo peatonal de San Jacinto continúa siendo la calle más significativa y demandada, con un precio medio de 35 euros por metro cuadrado al mes de media y sin ningún local disponible al cierre del ejercicio. Se observa "cierta rotación en la calle", pero los espacios no permanecen como disponibles mucho tiempo en el mercado debido a la rapidez de las operaciones. El resto de las calles del barrio mantienen rentas similares que durante el ejercicio anterior, aunque se detecta mayor disponibilidad en Pagés del Corro -5,5%-.

La zona Sur ha experimentado un incremento de más del 10% en sus rentas, convirtiéndose en la segunda área con mayor revalorización tras Los Remedios. Este crecimiento está vinculado a los desarrollos urbanísticos en zonas como Palmas Altas y La Natura, que atraen a un mayor número de operadores interesados en estos nuevos residenciales.