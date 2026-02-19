La falta de suelo, su reconversión a uso hotelero y los altos precios impulsan las oficinas en la periferia de Sevilla

El parque de oficinas de Sevilla "parece ir en caída libre". La tendencia a la baja continúa en cuanto a superficie disponible. Una realidad de la que los expertos llevan años advirtiendo. De hecho, el stock ha disminuido 145.000 metros cuadrados en los últimos diez años, pasando de superar los 1,3 millones de metros cuadrados en 2016 a quedarse en algo más de 1,2 millones en 2025. A esta drástica caída, se suma la reconversión de edificios para uso hotelero, especialmente en el Centro de la ciudad y la subida en los precios de los edificios disponibles. Todas estas razones motivan que la periferia -zonas como el Aljarafe y Sevilla Este- esté ganando fuerza.

Estos datos se desprenden del último balance elaborado por Inerzia Asesores, que se ha presentado esta mañana en Torre Sevilla. A pesar de la falta de suelo, la ciudad ostenta el segundo mejor dato de ocupación desde 2010 y roza el 84%. No obstante, este porcentaje medio esconde grandes diferencias entre zonas: las áreas con mayor demanda, como Los Remedios, registran los niveles más altos de ocupación y resulta prácticamente imposible encontrar espacios disponibles de tamaño medio o grande.

La periferia gana terreno a las zonas 'prime'

La disponibilidad en zonas prime es extremadamente limitada. Esto significa que encontrar superficies superiores a los 500 metros cuadrados en la Cartuja, Nervión, el Centro o Los Remedios resulta "muy complicado", según ha confirmado Íñigo Galán, CEO de Inerzia. De hecho, Los Remedios presenta una ocupación cercana al 97%, mientras que el Centro supera el 95% y Nervión el 92%. Esta escasez en las ubicaciones más demandadas está provocando que los empresarios amplíen su radio de búsqueda hacia zonas más periféricas, que están experimentando una revalorización y también están subiendo los precios de sus alquileres.

Los alquileres en la ciudad son competitivos

En cuanto al precio medio de alquiler de oficinas en Sevilla se sitúa en 8,8 euros por metro cuadrado al mes, una cifra que sigue siendo "muy baja" en comparación con urbes como Madrid o Barcelona. Para poner este dato en contexto, el precio medio de la renta de una vivienda en la capital hispalense "oscila entre los 12 y los 13 euros por metro cuadrado al mes", a pesar de que el coste de "construcción de un edificio de oficinas es superior al de uno residencial".

El dato general esconde notables diferencias por zonas. En las prime no se alquila por debajo de 11 euros por metro cuadrado al mes de media, mientras que algunos edificios emblemáticos como Torre Sevilla superan los 20 euros. En Cartuja, el precio medio se sitúa en 12,5 euros, aunque existe variabilidad según las características específicas de cada inmueble. Las zonas más económicas son las descentralizadas como Dos Hermanas, el Aljarafe y Sevilla Este.

Durante 2025, los precios han experimentado un incremento del 6% respecto a 2024. En la última década, las rentas han subido aproximadamente un 35%, un porcentaje que apenas supera la inflación acumulada en ese periodo, lo que evidencia que los aumentos han sido "moderados" en términos reales.

Falta de proyectos nuevos salvo Vera Sevilla

El mercado sevillano de oficinas lleva varios años sin incorporar proyectos nuevos de envergadura. Para 2026, si no hay retrasos, se espera la incorporación del proyecto Vera Sevilla, un desarrollo ambicioso pero de dimensiones modestas con 9.000 metros cuadrados. Este edificio marcará un nuevo techo de precios en la ciudad, con rentas sensiblemente superiores a las actuales referencias del mercado.

Un dato relevante es la existencia de diez edificios de oficinas completamente vacíos, que suman casi 40.000 metros cuadrados sin ocupar. Estos inmuebles se distribuyen por diversas zonas: Aljarafe, Cartuja, Centro, zona Sur y zona Norte. El futuro de estos edificios apunta previsiblemente hacia su reconversión a otros usos, continuando la tendencia observada en los últimos años.

Operaciones más importantes de 2025

Entre las operaciones más destacadas del año, todas ellas superiores a 1.000 metros cuadrados, destaca una transacción de compra "poco habitual". La empresa Canagrosa adquirió más de 5.500 metros cuadrados en Aerópolis para uso de oficina, una operación "excepcional" en un mercado donde este tipo de compras no son muy frecuentes.

También en Aerópolis, la compañía Elecnor alquiló 3.363 metros cuadrados en una de las torres del complejo. En Cartuja, Itachi Energy arrendó 1.500 metros cuadrados. En una ubicación menos habitual para este tipo de operaciones, el Grupo Abu alquiló casi 1.200 metros cuadrados en la calle San Fernando. Por último, en la Avenida de la Palmera se registró una operación conjunta en la que Veolia e Hidralia arrendaron algo más de 1.000 metros cuadrados.